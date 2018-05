Crima incredibila in Bistrita: Trei persoane au transat victima si au aruncat-o in rau

Ziare.

Dupa descoperirea unui craniu in localitate, expertiza genetica a stabilit ca apartinea disparutului, iar in urma cercetarilor conduse de procurori s-a ajuns la suspecti, care l-ar fi batut pe barbat pana a murit, dupa care i-au transat trupul si l-au aruncat intr-o apa curgatoare.Cercetarile pentru comiterea infractiunii de omor au fost incepute recent, dupa sosirea rezultatelor experizei genetice judiciare dispusa de politisti, care au gasit craniul.Conform unui comunicat de presa remis, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, in 21 iulie 2017, iubita victimei a sesizat disparitia, iar in urma verificarilor, politistii au dispus cautarea barbatului la nivel national si international.O luna mai tarziu, pe raza localitatii a fost gasit craniul, care a fost expertizat, stabilindu-se ca barbatul a fost ucis. Astfel, cazul a fost preluat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bistrita-Nasaud.In ultimele zile, dupa cercetari la care au fost folositi inclusiv caini antrenati, anchetatorii au reusit sa identifice trei suspecti. Primul audiat este un localnic de 33 de ani din Alunisul, iar ulterior s-a ajuns la ceilalti doi suspecti, un alt barbat de 33 de ani din Alunisul si o femeie de 31 de ani din Runcu Salvei.Ultimii doi erau plecati in strainatate, dar au fost adusi in tara si preluati sub escorta, in cursul zilei de miercuri, din judetul Arad."Din cercetarile efectuate pana in prezent, a rezultat faptul ca, in cursul lunii iulie 2017, intr-o locuinta de pe raza localitatii Alunisul, cei doi barbati, impreuna cu femeia, l-ar fi lovit cu pumnii si picioarele pe barbatul de 40 ani, cu care ar fi consumat bauturi alcoolice.A doua zi, cei trei au constatat faptul ca barbatul de 40 ani a decedat, motiv pentru care au sectionat cadavrul, dupa care l-au aruncat intr-un parau", se arata in comunicat.Cei doi suspecti care erau plecati din tara au fost retinuti pentru 24 de ore pentru omor si profanare de cadavre, urmand sa fie prezentati judecatorului de drepturi si libertati, cu propunere de arestare preventiva. Al treilea suspect, primul barbat identificat in acest caz, este cercetat in stare de libertate.