Un infirmier a ucis o asistenta, la un spital din Slatina, dupa care s-a sinucis - UPDATE Crima a fost premeditata

Cei doi angajati ai spitalului ar fi avut o relatie, spun surse apropiate anchetei.Femeia, care avea 45 de ani, a fost injunghiata cu mai multe lovituri de cutit, putin dupa miezul noptii. Colegii i-au vazut intrand in sala de tratament, dupa care usa a fost blocata cu un pat.Cand s-au auzit tipetele, personalul medical nu a reusit sa deschida usa si au fost chemati pompierii. Au spart usa si au gasit-o pe femeie cu sapte lovituri de cutit in spate si trei in gat, iar barbatul cu venele taiate, dar si cu o plaga in zona gatului.Aceleasi surse declara ca primele indicii duc la concluzia ca infirmierul a ucis asistenta, dupa care s-a sinucis."Politistii au fost sesizati de lucratori din cadrul Sectiei de Psihiatrie despre faptul ca doua persoane sunt decedate intr-o camera, barbat si femeie. S-a deplasat la fata locului echipa operativa, impreuna cu procurorul din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, cauza fiind preluata de procuror ", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Olt, Cristian Grigorescu.Managerul Spitalului Slatina, Catalin Rotea, a confirmat ca cei doi aveau o relatie de natura personala."Mai multe detalii va da Parcehtul de pe langa Tribunalul Olt si IPJ, dar ce pot sa va confirm, la momentul actual, mai ales ca la 2.30 am fost la fata locului, a fost un incident de natura personala intre o asistenta si un infirmier, ca urmare a acestui incident, unde au survenit niste plagi prin injunghiere, s-a constatat decesul ambelor persoane. Este vorba de angajati ai spitalului care lucrau de mai bine de 15 ani in unitatea medicala", a declarat Rotea.Personalul medical care a asistat la incident a fost trimis acasa de conducerea spitalului."Din punct de vedere al organizarii spitalului, am dispus toate masurile pentru inlocuirea intregului personal de pe tura respectiva pentru ca oamenii erau traumatizati de imaginile pe care le-au vazut, astfel incat actul medical sa se desfasoare in continuare asa cum trebuie", a spus Rotea.Ulterior, intr-o interventie telefonica la Antena 3, managerul spitalului a declarat ca posibilul motiv al crimei este gelozia. Acesta a povestit ca infirmiera si asistentul medical au fost gasiti intr-o balta de sange. In camera de tratament unde acestia au intrat, blocand apoi usa, nu erau camere de supravegheze, a precizat Rotea.Un bilet de adio a fost gasit in locuinta din Slatina a lui Gheorghe Ghenea, barbatul aratand ca a premeditat fapta. Biletul a fost gasit in locuinta infirmierului din Slatina de catre sora acestuia, potrivit Mediafax.Gheorghe Ghenea sustine in bilet ca victima, Ramona Cosmescu, avea o relatie cu un politist si ca cei doi puneau presiune pe el pentru a ucide un medic si o asistenta.Barbatul mai scrie ca ar fi trebuit sa-l omoare si pe politist, adaugand ca simte ca se sufoca si nu poate sa-si duca planul la indeplinire."Aceasta jigodie nenorocita mi-a distrus viata. Ea, in cardasie cu omul in care am avut cea mai mare incredere, ofiter sub acoperire la DNA . M-au umilit in cel mai cumplit mod. Din aceasta cauza am trecut la acest gest. Pentru mine era un calvar sa mai traiesc in halul asta. (...) Numarul de telefon al acestui animal. Vreau sa afle toata lumea de ce am recurs la acest gest sa spuneti la presa tot. (...) Ajunsesem sa fiu urat de toata lumea din cauza lor. Imi pare tare rau ca nu pot sa-l omor si pe el. Din mormant, din Iad de unde (...) oi fi, nu am sa-i dau pace. Ar fi multe de spus dar simt ca ma sufoc si nu pot sa-mi duc planul la indeplinire. Am tot amanat din cauza la mama mea care o sa sufere, dar nu mai puteam trai", scrie Ghenea in bilet.Barbatul a lasat si un numar de telefon al presupusului amant al Ramonei Cosmescu, dar si detalii despre cum poate fi gasit. Sefa Sectiei de Psihiatrie, medicul Cristina Mischie, si asistenta sefa Alice Popescu ar fi trebuit sa fie victimele lui Ghenea, potrivit biletului acestuia."Porcul de la DNA are nr tel 077########, iar in telefonul meu este trecut PLIMBATU. Are biroul la intrare pe poarta din spate a Politiei Municipiului, cum intri faci in stanga si urci scarile la etajul 1, ultimul pe stanga. Trebuia sa omor pe Mischie si Alice daca nu reuseau ei sa le bage la puscarie. Bine ca m-am prins la timp. De cate ori m-am intors pana acum numai datorita mamei mele ca o sa sufere mult", se arata in bilet.Surse apropiate anchetei au declarat, corespondentului MEDIAFAX, ca o copie a biletului a fost gasita si asupra lui Gheorghe Ghenea.Angajatii Sectiei Psihiatrie de la Spitalul Judetean de Urgenta Slatina care au fost la serviciu in timpul crimei care a avut loc intr-o sala de tratamente in noaptea de sambata spre duminica vor face consiliere psihologica, pentru ca au trecut prin momente traumatizante, a mai anuntat Catalin Rotea.Femeia lucra din 2002 la Spital Slatina, iar barbatul sau din 1994.Ministrul Sanatatii, Sorina Pintea , a anuntat, duminica, ca va trimite o echipa de verificare la spitalul din Slatina."O echipa va merge la Slatina si va verifica din punctul nostru de vedere cum s-au petrecut aceste lucruri oribile. Am discutat cu managerul institutiei care m-a asigurat ca actul medical nu va avea de suferit, ca pacientii au fost izolati in acele momente si nu au aflat prea multe" a declarat Sorina Pintea, ministrul Sanatatii, la Realitatea TV.Aceasta a mai afirmat ca spera ca primele rezultate ale verificarilor sa le aiba duminica seara.