Crimele de la Caracal: A treia zi de verificari extinse la casa lui Dinca s-a incheiat. Noi probe sunt analizate

Ziare.

com

Anchetatorii au sigilat, duminica, la ora 15:00, casa lui Gheorghe Dinca si au plecat cu probele pe care le-au ridicat in timpul zilei.Este vorba de probe recoltate din podul casei barbatului, dar si despre hainele gasite pe un camp, care, la prima analiza nu ar fi ale Luizei.Duminica a fost, de altfel, prima zi in care anchetatorii au intrat in casa lui Dinca, primul loc verificat fiind podul.De asemenea, verificari au mai fost facute si in curtea casei, care are o suprafata de circa cinci hectare."Astazi, data de 04.08.2019, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politistii specializati din cadrul Politiei Romane delegati au continuat activitatile de cercetare in dosarul cauzei, intre care si cele de la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, in urma carora au fost identificate si ridicate mai multe categorii de urme criminalistice, ce urmeaza a fi procesate", informeaza DIICOT, printr-un comunicat de presa.Potrivit sursei citate, cercetarea si cautare in locuinta, in dependintele, in autoturismul si in autoutilitara lui Gheorghe Dinca nu au fost finalizate, urmand a fi continuate si in cursul zilelor urmatoare, in mod neintrerupt, in prezenta lui si a avocatului sau.Dupa ce a participat la perchezitiile locuintei sale din Caracal, Gheoghe Dinca este dus in Arestul IPJ Olt, unde isi va petrece noaptea.Luni vor fi reluate verificarile la locuinta unde Gheorghe Dinca a spus ca le-a omorat pe Alexandra si pe Luiza.DIICOT mentioneaza ca pana atunci cercetarile si cautarile continua in afara zonelor unde Dinca e proprietar.Surse judiciare au declarat pentru Mediafax ca cercetarile pentru gasirea Luizei continua, duminica, in zona Dunarii, unde sunt formate mai multe balti, unde Gheorghe Dinca ar fi spus ca a aruncat trupul fetei.