Crimele de la Caracal: Alexandru Cumpanasu anunta ca oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca apartin Alexandrei

El a spus ca ministrul Justitiei, Ana Birchall, i-a anuntat deja pe membrii familiei Alexandrei."Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu de rezultat. Se confirma. Vestea a ajuns la familie.. De aici incolo va incepe razbunarea pe care nu cred ca si-o doreste niciunul din cei care mi-au omorat nepoata", a declarat unchiul Alexandrei, vineri seara, la Antena3 Cumpanasu a anuntat si pe Facebook faptul ca s-a confirmat moartea nepoatei sale."Oameni buni ai acestei tari care ne-ati fost alaturi. ALEXANDRA ESTE CONFIRMATA DECEDATA de testele ADN. Ministrul Justitiei l-a anuntat pe varul meu Am esuat. Nu am reusit sa salvez viata acestui minunat copil. Daca as fi aflat cu cateva ore mai devreme macar de ora 2100 joi.... Dar va promit CA NU VA SCAPA PICIOR DE POLITICIAN, PROCUROR, POLITIST, JUDECATOR, STS-ist. Asta tine de mine. Si voi rascoli tot acest sistem cu orice pret", a scris el pe reteaua sociala.Conform unor surse judiciare citate de Agerpres , rezultatul testelor ADN efectuate de INML indica faptul ca, in proportie de 99%, oasele gasite in casa lui Gheorghe Dinca apartin fetei de 15 ani.Amintim ca DIICOT a anuntat, vineri, ca a primit de la INML raportul de expertiza medico-legala antropologica privind fragmentele osoase si dentare gasite acasa la Gheorghe Dinca, insa concluziile vor fi comunicate dupa ce va fi primit si raportul asupra materialului genetic.Totodata, Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT, a confirmat, vineri, intr-o scurta declaratie de presa, ca a fost gasit telefonul Alexandrei Macesanu."In urma perchezitiilor, au fost identificate fragmente osoase, ce urmeaza a fi analizate din punct de vedere antropologic. Au fost gasite si probe biologice, care vor fi supuse testelor de laborator. Am efectuat o conducere in teren cu inculpatul care ne-a condus spre locul in care a fost aruncat telefonul, care a si fost gasit", a declarat Mihaela Porime, vineri.Telefonul si cartela SIM au fost gasite int-un parc din Caracal, la aproximativ 3 kilometri de locuinta principalului suspect in acest caz, Gheorghe Dinca.Telefonul si cartela au fost separate si aruncate in locuri diferite.Mihaela Porime a mai precizat ca cercetarile vor fi sistate astazi, insa acestea vor fi reluate sambata.Amintim ca, miercurea trecuta, Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut dupa ce a plecat spre Caracal cu o masina "la ocazie".Minora a sunat, joi, de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla.Amintim ca duminica Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra, dar si pe Luiza, o fata de 18 ani disparuta in urma cu 3 luni