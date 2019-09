Crimele de la Caracal: Ancheta modului in care au actionat angajatii MAI, declinata la Sectia Speciala

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, remis vineri, dosarul penal privind modul in care au actionat structurile MAI in cazul disparitiei Alexandrei Macesanu a fost deschis pe 31 iulie , la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, la sesizarea Corpului de control al MAI, iar in cauza se fac cercetari pentru abuz in serviciu.Dosarul penal inregistrat initial la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a fost preluat, pe 1 august, de Parchetul de pe langa Tribunalul Olt, la solicitarea unitatii de parchet din Caracal."La data de 31 iulie 2019 a fost inregistrat pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Caracal, ca urmare a sesizarii Ministerului Afacerilor Interne - Corpul de Control al Ministrului, un dosar penal in vederea efectuarii de cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de abuz in serviciu, (...), privind modul de actiune al structurilor MAI, in cazul disparitiei minorei Alexandra Mihaela Macesanu.In cursul aceleiasi zile, Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal a solicitat Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, ca organ ierarhic superior, preluarea acelui dosar penal, avand in vedere ca si la nivelul acelei unitati de parchet se efectueaza cercetari de catre institutiile abilitate sa aprecieze modul de aducere la indeplinire a atributiunilor de serviciu in legatura cu acelasi eveniment.Prin ordonanta din data de 01.08.2019, prim-procurorul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt a admis cererea si a dispus preluarea dosarului sus indicat, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Caracal, urmand, astfel, ca parchetul ierarhic superior sa efectueze cercetari sub aspectul infractiunii de abuz in serviciu", se precizeaza in comunicat.Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta solutionarii cauzei catre SIIJ pe 28 august."Prin ordonanta din data de 28.08.2019, Parchetul de pe langa Tribunalul Olt si-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, avand in vedere ca pe rolul acelei unitati de parchet se afla, in lucru, un dosar penal avand acelasi obiect, iar potrivit art. 88 ind. 1 alin. 2 din Lg nr. 304/2004 'Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie isi pastreaza competenta de urmarire penala si in situatia in care, alaturi de persoanele prevazute la alin. 1, sunt cercetate si alte persoane'", mai arata sursa citata.