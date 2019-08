Crimele de la Caracal: Anchetatorii iau in calcul demolarea casei lui Gheorghe Dinca in cautarea de noi probe

Noi perchezitii

Ironiile principalului suspect

Investigatorii au incarcat vineri in remorca unui tractor mai multe resturi stranse din curte, pentru ca vor sa curete locul ca sa inceapa sapaturile in curtea imobilului, arata sursa citata. Surse judiciare au confirmat pentru Ziare.com aceasta varianta de ancheta, demolarea imobilului, dar o decizie definitiva in acest sens inca nu a fost luata.Anchetatorii au revenit, sambata dimineata, la "casa groazei" din Caracal, pentru a continua cautarea de noi probe. De asemenea, la Politia Caracal continua audierile martorilor, anunta Mediafax. In plus, anchetatorii vor sa compare amprentele lor cu cele gasite in casa lui Dinca.Avocatul familiei Luizei, Tonel Pop, spunea, vineri, la Caracal, ca Gheorghe Dica i-a ironizat pe anchetatori la verificari, spunandu-le ca-i pare bine ca ii fac curat in casa, din moment ce oricum intentioneaza sa o vanda."A zis. Si casa, zice, iti intru peste ea, si atunci s-a cam intristat. Eu am inteles ceva din asta!", declara aparatorul.Avocatul a povestit ca Dinca ar fi vrut sa-si ia o rulota cu care sa umble prin tara."Este evident ca era obsedat de sex. Si a fost fixat si in prezenta unor femei. Una din cautarile lui pe Google erau masinile rulota. Omului acestuia cred ca nu ii mai ajungea Caracalul pentru activitatile infractionale, voia sa faca un tur al tarii, sa-si ia casa in spinare si presupun sa faca lucruri infractionale prin toata tara", declara Tonel Pop.