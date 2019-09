Crimele de la Caracal: Corpul Alexandrei Macesanu, reconstituit de legisti in baza oaselor gasite in butoi

Ziare.

com

Conform unor surse din ancheta citate de Mediafax, fiecare fragment osos gasit va fi reconstruit. Prin aceasta metoda se verifica daca, in lipsa acelui fragment, adolescenta ar mai putea fi in viata.Totusi, nu va fi reconstituit intregul corp, ci partile din corp din care provin fragmentele osoase respective. De exemplu, daca un fragment osos era din tibie, osul reconstituit va fi tibia sau daca unul dintre fragmente face parte din craniu, atunci se va reconstitui craniul.Amintim ca familia Alexandrei a cerut o expertiza internationala a ramasitelor din butoiul descoperit de anchetatori in curtea lui Gheorghe Dinca, barbatul care a recunoscut ca le-a ucis pe Luiza Melencu si Alexandra Macesanu.La inceputul lunii septembrie, expertiza INML facuta publica a aratat ca oasele gasite in butoiul din curtea lui Gheorghe Dinca contin ADN-ul Alexandrei, cu o probabilitate de 99,93% Din concluziile raportului de expertiza medico-legala transmis public de DIICOT rezulta faptul ca "analiza genetica a probelor biologice de os, reprezentata de elemente dentare selectate din coletul cu fragmente osoase, gasite cu ocazia cercetarii la fata locului in cenusa din butoiul metalic de la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe, a condus la evidentierea unui profil ADN unic, apartinand unei persoane de sex feminin".De asemenea, arata sursa citata, din raportul de expertiza medico-legala rezulta faptul ca persoana de sex feminin evidentiata in urma analizelor genetice a probelor biologice de os este victima minora Alexandra Macesanu, cu o probabilitate de 99,93%.