Crimele de la Caracal: DIICOT da detalii despre ce s-a cautat si ce s-a gasit la perchezitiile de sambata

"Cercetarea la fata locului a fost intrerupta si reluata azi (sambata, n.r.) si a vizat fixarea prezentei Luizei la domiciliul inculpatului. Umeaza ca specialistii sa efectueze aceste teste, am vizat in special fixarea Luizei la domiciliul inculpatului", a declarat Mihaela Porime, purtatorul de cuvant al DIICOT.Potrivit unor surse judicare, anchetatorii au gasit, sambata, la domiciliul lui Gheorghe Dinca, urme biologice pe un calendar si pe o pereche de pantaloni."Urmarim orice pista, cautam. (...) Inculpatul a recunoscut faptele de fiecare data si la ultima audiere a dat noi indicii", a mai spus Porime. Anchetatorii au finalizat, sambata seara, cercetarile din lanul de floarea-soarelui, unde au cautat telefonul Luizei, fata disparuta in aprilie si despre care Gheorghe Dinca a spus ca a ucis-o. Telefonul era proba care l-ar fi incriminat direct pe Dinca, pe langa declaratia sa.Reprezentantul DIICOt a dat detalii si despre cele trei telefoane ale lui Gheorghe Dinca, care au fost ridicate de anchetatori."Au fost ridicate si s-a dispus o expertiza informatica, vor fi expertizate la Bucuresti", a spus Porime.De pe unul dintre telefoanele lui Gheorghe Dinca ar fi sunat si Alexandra, de trei ori la 112, joi, in 25 iulie, pentru a spune ca a fost rapita, sechestrata si violata, fara a fi, insa, salvata.De asemenea, in aceeasi zi, Gheorghe Dinca ar fi fost intr-un centru comercial din Craiova, unde a incarcat o alta cartela telefonica, acesta fiind surprins pe camerele de supraveghere.Procurorii DIICOT au anuntat, sambata, si ca analiza antropologica a demonstrat ca fragmentele de oase si dinti gasite in casa inculpatului Gheorghe Dinca provin de la un singur schelet, iar analizele genetice au indicat ca profilul ADN apatine victimei in proportie de peste 99,9%."Din raportul de expertiza medico-legala antropologic, efectuat asupra fragmentelor oaselor si dintilor, fragmentelor gasite la domiciliul inculpatului cu ocazia perchezitiei domiciliare efectuate la data de 27 iulie 2019, s-a concluzionat ca aceste fragmente provin de la scheletul unei singure persoane de sex feminin, cu varsta cuprinsa intre 15 si 17 ani, la data decesului. De asemenea, au sosit si constatarile preliminare ale expertizei genetice judiciare avand ca obiect stabilirea profilului genetic al probelor ridicate cu ocazia cercetarilor la fata locului de la domiciliul inculpatului. Analiza genetica a elementelor dentare a condus la evidentierea unui profil ADN unic, apartinand unei singure persoane de sex feminin. Profilul ADN feminin apartine victimei cu probabilitate de peste 99,9%", a spus Mihaela Porime. Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei, a anuntat inca de vineri seara ca ADN-ul din oasele gasite la domiciliul lui Gheorghe Dinca si analizate de INML este al fetei . Tot atunci, ministrul Justitiei a anuntat familia.