Crimele de la Caracal: Un fost sef de crematoriu spune ca incinerarea nu se poate face intr-un butoi

El a facut aceasta declaratie in legatura cu tragedia de la Caracal, DIICOT anuntand ca Gheorghe Dinca a ucis-o pe fata de 15 ani si apoi a incinerat-o."Suta la suta nu s-a putut face o incinerare in acel butoi. O incinerare se efectueaza in momentul cand se ajunge la temperatura de 1.400 de grade. (...) Nu se poate obtine o astfel de temperatura in acel butoi.In crematoriu, in cuptorul special, temperatura o obtineam dupa o ora - o ora si ceva in care mergea arzatorul in gol si abia se ajungea la 1.200 de grade, iar arzatorul era imens, cu diametrul de aproape un metru. (...)In butoi, daca putea obtine 200 - 300 de grade. La crematoriu, cosul are o inaltime de 20 de metri si exista si un sistem de ventilatie care arunca fumul la 15-20 de metri in sus, iar vecinii ne bodoganeau si asa pentru miros", a spus Gheorghe Ionel intr-o interventie la Antena 3.El a adaugat ca la crematoriu este nevoie de aproximativ o ora pentru ca un corp sa fie incinerat si a exclus posibilitatea ca o incinerare sa poata fi facuta intr-un butoi.Gheorghe Dinca a ucis-o pe Alexandra joi, in jurul orei 12.00, dupa ce a surprins-o cu telefonul in mana, apoi a incinerat-o, a anuntat DIICOT duminica seara Sunt indicii ca barbatul a actionat similar si in cazul Luizei.