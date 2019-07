Crimele de la Caracal: Una dintre fete a sunat de 3 ori la 112, Politia si STS se arata reciproc cu degetul

Oficialii IGPR dau vina pe cei de la Serviciul de Telecomunicatii Speciale (STS), sustinand ca le-au transmis trei locatii eronate

STS: Politia a avut datele de localizare de la operator

Alexandra a apelat 112 de 3 ori in decurs de 7 minute si ca "la fiecare dintre cele trei apeluri, informatia de localizare primara a fost disponibila la nivelul Dispeceratului de Politie

se calculeaza un perimetru care este corect doar in cazul in care operatorul nu a modificat celula

Cele 3 apeluri ale fetei

Ulterior, pentru a obtine informatii suplimentare referitor la locul in care se afla apelanta, operatorul 112 a incercat de noua ori sa reapeleze numarul de pe care s-a efectuat apelul, la toate aceste apeluri intrand mesageria vocala".

Probleme la interventia politistilor?

"Ma aflu intr-o casa veche, aproape parasita, iarba in curte. Are doi caini lupi, e intr-un service", ar fi spus fata in apelul de la 112, potrivit unor surse din cadrul Politiei, citate de Mediafax., iar echipajele au reusit sa ajunga la imobilul in care era victima abia dupa cateva ore.In schimb, STS a explicat, intr-un comunicat oficial, ca"."Aceste informatii sunt furnizate de catre furnizorul retelei publice mobile de telefonie la initierea apelului, sub forma unor sectoare de cerc si sunt disponibile la nivelul operatorilor si dispecerilor implicati in gestionarea cazului", se arata in comunicatul STS remis Ziare.com.Serviciul a dezvaluit si ca, fiind transmisa de catre furnizorul retelei publice mobile de telefonie la initierea apelului, sub forma unui identificator de sector de celula (cell-id/sector-id), conform art. 27 din Decizia ANCOM nr. 1023/2008".Ei mai spun ca aceasta informatie de localizare primara a fost preluata de sistemele informatice SNUAU (Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta) si pusa la dispozitia operatorilor 112 si dispecerului Politiei, in sistemul informatic GIS, asa cum a fost primita, pe timpul procesarii apelului.Un expert a explicat pentruca STS nu identifica locul in care se afla telefonul, ci celula operatorului de telefonie care a preluat apelul. Practic,. Asadar, cu cat exista mai multe celule, asa cum se intampla in Capitala, perimetrul de cautare devine mai mic, insa in Caracal acestea cel mai probabil sunt mai rare, perimetrul fiind la randu-i automat mai mare.STS a dat informatii si despre cele trei apeluri la 112 ale Alexandrei si ce le-a transmis aceasta politistilor. Va prezentam cronologia, asa cum a transmis-o STS:a fost preluat de operatorul 112, la ora- 11:05:41: operatorul 112 a apelat dispeceratul Politiei- 11:05:52: apelanta a deconectat apelul cu operatorul 112- 11:06:55: dispecerul Politiei a preluat cazul de la operatorul 112, apelanta nemaifiind in convorbire;a fost preluat de operatorul 112, la ora- 11:06:55: operatorul 112 a apelat dispeceratul Politiei- 11:07:53: dispecerul Politiei a preluat apelul, fiind in legatura directa cu apelanta;Pe timpul discutiei cu dispecerul de la Politie, apelanta nu a reusit sa furnizeze date privind adresa/locatia in care se afla, dar a furnizat o adresa de pe o carte de vizita pe care o gasise in locatia in care se afla. Apelanta a mentionat ca nu stie daca adresa de pe cartea de vizita este cea in care se afla la momentul apelului.a fost preluat de operatorul 112 la ora- 11:12:43: operatorul 112 a apelat dispeceratul Politiei- 11:12:51: dispecerul Politiei a preluat apelul, fiind in legatura directa cu apelanta;O sursa citata de Adevarul sustine insa ca politistii ar fi venit la adresa corecta, pentru ca si vecinii ar fi sunat la 112 auzind strigatele disperate ale fetei, insa au stat in fata curtii mai mult timp inainte sa descinda."Au venit la adresa, dar nu a intrat absolut nimeni. Dimineata la ora 04:00 se auzea - 'Lasa-ma, ca ma omori! Lasa-ma, ca ma omori!'. Au sunat vecinii la 112, au venit 3-4 echipaje de politie si s-au plimbat pe strada prin fata curtii pana la ora 06:00. La ora 06:00 au intrat in curte pentru ca atunci au obtinut mandat de perchezitie. Alexandra le-a spus la telefon ca este fata rapita cand astepta o masina de ocazie", a mai spus sursa citata de Adevarul.ro Amintim ca doua fete au disparut dupa ce s-ar fi urcat in masini de ocazie in Olt pentru a ajunge acasa . Cele doua fete au disparut la interval de cateva luni. Vineri dimineata, in casa unui barbat din Caracal au fost facute perchezitii, iar oamenii legii au gasit ramasite umane care ar apartine celor doua fete.