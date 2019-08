Crimele din Caracal: Anchetatorii cauta probe cu detectoare de metal intr-un lan de floarea-soarelui

Ziare.

Surse judiciare au declarat, pentru MEDIAFAX, ca in lanul de floarea sorealui este cautat telefonul Luizei, pe care Gheorghe Dinca ar fi declarat ca l-a aruncat in acel loc.La cautari participa si familia Luizei. Unul dintre apropiatii fetei disparute in aprilie crede ca este foarte tarziu sa se faca acest lucru."Cauta telefonul fetei. Nici nu au ajuns pana aici, eu va garantez ca nu a ajuns aici. Il cauta degeaba. Dupa patru luni de zile cauta telefonul fetei aici. De ce nu l-au cautat cu o saptamana - doua dupa, dupa patru luni de zile ce sa mai gaseasca?", spune un apropiat al familiei Luizei, care participa la cautari.Anterior, anchetatorii au terminat perchezitiile la casa lui Gheorghe Dinca din Caracal, in cea de-a doua zi de cautari, dupa ce ancheta a fost preluata de structura centrala a DIICOT.Probele au fost preluate de anchetatori si duse la sediul Politiei Caracal.Perchezitiile in casa in care Gheorghe Dinca sustine ca a comis crimele au fost reluate vineri de procurorii DIICOT, impreuna cu expertii criminalisti.Dupa prima zi de cautari, anchetatorii au ridicat oase, despre care nu se stie daca sunt de origine umana sau animala, precum si probe biologice. Fragmentele osoase urmeaza sa fie analizate din punct de vedere genetic si antropologic.Vineri, in cadrul anchetei, au fost gasite in parcul din Caracal cartela SIM si telefonul Alexandrei. La aceste din urma probe, anchetatorii au fost dusi chiar de catre Gheorghe Dinca.Cautarile vor fi reluate, cel mai probabil, duminica.