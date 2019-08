Crimele din Caracal: Cercetarile la casa lui Dinca vor continua, in baza unui nou mandat obtinut de DIICOT

Ziare.

com

Conform unui comunicat al DIICOT remis News.ro, sambata, procurorii DIICOT - Structura centrala impreuna cu politisti specializati din cadrul Politiei Romane - delegati in cauza au continuat perchezitia efectuata la domiciliul inculpatului Dinca Gheorghe si totodata s-a procedat la audierea unor martori."In baza unui nou mandat de perchezitie domiciliara emis de catre Tribunalul Bucuresti, activitatile procedurale vor fi desfasurate la domiciliul inculpatului si in perioada urmatoare", se arata in comunicat.Ultimele informatii in cazul crimelor de la Caracal: