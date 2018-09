Criminala de la metrou vorbeste despre fapta comisa: Nu m-a interesat soarta fetei, cautam pantaloni ieftini

Marturia fetei care a supravietuit

"In luna decembrie am fost concediata de la Carrefour si mediul meu de trai s-a redus. In zilele in care s-au intamplat accidentele am cazut moral, imi cautam de serviciu. Am cautat serviciu la chioscurile de la metrou in ziua aceea. Am avut o ameteala si am avut o gandire negativa.Vreau sa se ia in considerare boala mea, am fost internata si in Spania. In decembrie 2017, m-am simtit foarte rau, pentru ca eram nefolositoare. Am avut ganduri negre si, de aceea, s-au intamplat aceste accidente. Regret faptele comise.Nu este caracteristic pentre mine. Am lucrat in comert si mereu am fost in slujba indivizilor, atat in Spania, cat si in Romania", a spus Magdalena Serban, in fata magistratilor Tribunalului Bucuresti.Femeia le-a mai spus judecatorilor ca prima fata pe care a impins-o in fata metroului, dar care a reusit sa se salveze la timp, semana cu o tanara la care a mers in Spania."Mi-au venit ganduri negre, sa o imping pe podeaua dintre statii. Pe prima fata am vazut-o prima data cand astepta metroul. Nu cunosc statiile de metrou. Am impins-o o data, dupa care m-a impins si ea, apoi am impins-o si eu, ca sa nu cad pe podea. A opus rezistenta. A venit metroul si am plecat, am iesit afara, am mancat si am cautat iar de serviciu pe la magazine si am intrebat daca au nevoie de vanzator, nu am gasit si m-am intors la metrou", a marturisit Magdalena Serban.In privinta celei de-a doua fete impinse, care a murit in urma impactului cu trenul, Magdalena Serban spune ca nu a incercat deloc sa o ajute."Pe peron, ma uitam la mai multe persoane si vedeam negru in jurul meu, la fiecare, ce face. Pe o fata care a venit mult spre mine in fata mea am impins-o fara sa-mi dau seama. A cazut pe sine si nu se putea ridica de acolo, pentru ca era inaltimea mare.Fata era cu mainile intinse, iar geanta era in una din mainile ei.. (...) Toate persoanele care erau acoloAm stat doua ore sa-mi cumpar pantaloni.. Regret faptele comise. (...)A doua fata nu a opus rezistenta, pentru ca era mai slabuta. Nu m-am gandit sa le imping pe fete de fel. Nu m-am gandit la asa ceva. Nu stiu de ce nu a opus rezistenta a doua fata, poate era si mai neatenta", arata femeia.Judecatorii au audiat-o si pe Alexandra Anne-Mary Costache, fata care a reusit sa se salveze. Aceasta a spus ca, in acele momente, nimeni nu i-a sarit in ajutor. De asemenea, tanara cere daune 50.000 de euro."M-am gandit ca o sa mor cand a incercat sa ma impinga a doua oara. Am avut un reflex de a ma rasuci. Am auzit mai multi oameni care strigau si veneau spre mine. Repeta intr-una ca i-am luat banii. Ea continua sa spuna asta si arata spre buzunarul ei.Am fugit sa prind metroul, pentru ca imi era foarte frica. Ea a ramas pe peron. M-am uitat in jur, doua persoane care au vazut momentul, discuta despre acest moment.Am ajuns la cabinetul dentistului. M-am mai calmat si a venit tatal meu. A venit tata si a sunat imediat la 112. Foarte dezamagit mi-a zis ca. Am fost acolo, de unde am fost trimisa la Unirii", a spus Alexandra Anne-Mary Costache.Mai departe, fata a spus ca a asteptat vreme de cateva ore pana politistii au gasit imaginile de pe camerele de supraveghere care au surprins momentul."Cand am ajuns la Unirii, un domn politist ne-a intrebat ce s-a intamplat si ne-a rugat sa mai asteptam ca mai avea un caz inainte de furt de geanta. Am asteptat un timp destul de lung, vreo doua ore.La un moment dat, politistul ne-a invitat inauntru si a cautat inregistrarea de la Costin Georgian. A durat mult pentru ca multe camere nu mergeau. A gasit o inregistrare in care s-a vazut clar ceea ce s-a intamplat.. Un sef de la Politie mi-a zis apoi ca nu e atat de grav si", a mai declarat fata.Magdalena Serban, femeia acuzata ca a ucis o tanara aruncand-o in fata metroului la finalul lui 2017, a fost trimisa in judecata in urma cu cateva luni, in stare de arest preventiv, de catre procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti, pentru infractiunile de omor calificat si tentativa de omor.Magdalena Serban a fost arestata preventiv la finele anului 2017, pentru ca a impins doua tinere in fata metroului, una dintre acestea decedand in urma impactului cu trenul, cealalta reusind sa se salveze la timp.Femeia a fost supusa unei expertize psihiatrice, care s-a incheiat in luna februarie 2018. Expertiza psihiatrica efectuata Magdalenei Serban a dovedit ca aceasta poate raspunde penal.