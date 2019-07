Criminalul din Caracal a fost internat de mai multe ori la Psihiatrie

Ziare.

com

Gheorghe Dinca a fost internat de mai multe ori la Sectia de Psihiatrie a Spitalului Judetean Slatina, au declarat surse medicale pentru Mediafax.Potrivit acestora, ultima internare a barbatului a avut loc in aprilie 2010. Atunci, a fost internat pentru sindrom anxios depresiv, dar in spital medicii i-au pus ca diagnostic secundar "Tulburari mentale si de comportament datorate folosirii alcoolului", sindrom de dependenta, sindrom amnezic si hepatita alcoolica.Sursele citate au precizat ca Gheorghe Dinca a fost internat de mai multe ori in spital, pentru tratamentul unor afectiuni asemanatoare. "A stat de cateva ori in spital, timp de cateva zile, pentru tratament, apoi a primit tratament la domiciliu", au mai spus sursele. Gheorghe Dinca este cercetat de procurorii DIICOT pentru omor calificat , dupa ce, intr-un butoi din locuinta lui, au fost gasite oase calcinate si dinti de natura umana, dar si bijuterii pe care mama Alexandrei le-a recunoscut ca fiind ale fiicei sale. Probe au fost gasite si in masina lui Dinca , acesta recunoscandu-si, de altfel, fapta, au anuntat procurorii