Criminalul din Timis a fost retinut. Consumase cocaina, amfetamina si marijuana

Ziare.

com

Barbatul, prins in cursul noptii, este cercetat pentru omor, tentativa de omor, vatamare corporala din culpa, furt si conducere sub influenta stupefiantelor.Cu privire la ultima acuzatie, surse din randul anchetatorilor au declarat pentru Agerpres ca barbatul avea in sange trei tipuri de droguri, insa acestea urmeaza sa fie confirmate de Institutul de Medicina Legala, unde au fost trimise probe biologice pentru identificarea drogurilor. Surse citate de media spun ca el consumase cocaina, amfetamina si marijuana.Politistii l-au prins pe suspectul de 33 de ani in noaptea de miercuri spre joi. El a fost depistat in trafic in localitatea Bichigi, invecinata cu orasul Faget, unde a comis primul atac, acesta fiind la volanul unui autoturism care nu ii apartinea. Politistii spun ca nu a opus rezistenta, insa nu era coerent in vorbire, afirmand ca o icoana l-a determinat sa comita faptele.Conform anchetatorilor, primul atac a avut loc asupra unui cuplu aflat in parcul din orasul Faget. Un barbat si sotia acestuia au fost batuti crunt, cu un corp contondent. Barbatul a murit, in timp ce femeia a ajuns la spital in stare de coma.Suspectul a fugit apoi cu o bicicleta in satul vecin Temeresti, unde a batut o femeie si alti doi barbati, dupa care a furat un autoturism, lovind cu masina o alta persoana.Agresorul fusese localizat de politisti imediat, dar a reusit sa treaca de barajul format in Temeresti, desi agentii au tras in directia masinii pe care o conducea trei focuri de arma.Sute de politisti din Timis si judetele invecinate au participat la cautarea suspectului. Autoritatile au folosit in acest scop inclusiv un elicopter si o drona, banuindu-se ca suspectul se ascundea intr-o zona impadurita. Barbatul a fost prins dupa aproximativ 18 ore de cautari, in satul Bichigi.