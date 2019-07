Cristian Pirvulescu, despre cazul de la Caracal: Nu exista nimeni care sa fie absolut nevinovat. Toti am tolerat situatia Interviu

A parut oarecum ciudat ca parlamentarii PSD nu s-au dus la sedinta de luni a comisiei de Aparare, condusa chiar de colegul lor de partid. Nici macar fostul ministru de Interne Nicolae Moga (PSD) nu s-a dus sa dea explicatii. Mai mult, premierul Viorica Dancila a fugit de jurnalisti dupa sedinta CEx si aproape toti liderii vocali ai PSD s-au ferit sa vorbeasca despre tragedia de la Caracal. De ce? De ce guvernantii nostri nu au iesit sa le explice oamenilor ce s-a intamplat acolo, daca se stiu cu "mainile curate"?

Credeti ca PSD va mai indrazni in contextul actual sa faca modificari in legislatie astfel incat sa isi subordoneze STS, de serviciile caruia ar putea sa profite la cele trei tururi de alegeri care urmeaza?

Cat de mult au contat "la firul ierbii", in societate, declaratiile lui Liviu Dragnea, pana de curand unul dintre cei mai puternici oameni in stat, de genul "Ne cerem scuze oamenilor aflati in puscarii" sau "Sunt mii de condamnati nevinovati"? Cat de mult rau au facut aceste declaratii?

Vorbiti de violenta care s-a extins, dar acest caz a mai scos la iveala si altceva: lipsa de profesionalism. Constatam cu stupefactie ba ca politistul nu stia sa foloseasca sistemul, ba ca in functiile de conducere din Politie sunt tot felul de interimari, amici cu liderii de partid etc.

Cum iesim la lumina?

Vreti sa spuneti ca trebuie sa fim si noi mult mai atenti la ce se intampla in jurul nostru?

Cum ne vom mai recastiga increderea in institutii?

Ziare.

com

Intr-un interviu acordat, Cristian Pirvulescu comenteaza felul in care a reactionat PSD, partidul aflat zeci de ani la guvernare, pus in fata tragediei de la Caracal si intentia social-democratilor de a se folosi de prilej pentru a obtine un castig electoral. De asemenea, acesta subliniaza responsabilitatea pe care o are PSD fata de climatul favorabil infractionalitatii instituit in ultimii ani.Dar tot Cristian Pirvulescu ne atrage atentia tuturor ca "suntem copartasi, pentru ca am lasat situatia sa degenereze in felul asta"."Nu exista nimeni care sa fie absolut nevinovat. Nici eu, nici dvs, nimeni nu scapa de vinovatie. Unele sunt mai mari, altele mai mici, dar toti am tolerat situatia", spune Cristian Pirvulescu in interviul acordatSuntem in campanie si intr-o campanie electorala exista foarte multa strategie. Incercarea PSD a fost initial de. Mai intai a fost ideea unui referendum, dupa care a urmat atacul impotriva STS. Insa, odata ce s-au acumulat informatii, a fost mult mai dificil ca aceasta linie sa fie continuata.Este evident ca este vorba despre o responsabilitate sociala si politica pe care cei care se afla la guvernare o au, pentru ca, care a creat un climat societal favorabil infractionalitatii. Este ceea ce am vazut la Caracal.Si daca Alexandra nu ar fi sunat la 112, probabil nu am fi aflat niciodata despre cazul ei. Cine stie cate mai exista si cum sunt ele ascunse, tolerate, de politie. Iar aici vorbim despreOr, cei care detin puterea la nivel local, mai mult decat majoritar, sunt cei de la PSD - consilii judetene, primarii etc., deci ei sunt principalii responsabili pentru aceasta degenerare a societatii romanesti.In plus, ei s-au aflat la guvernare (in special local) aproape intreaga perioada de dupa Revolutie, iar ca mostenitori ai comunismului, intreaga perioada de dupa al doilea Razboi Mondial. Nu pot sa nu isi asume responsabilitatea, asa ca demisiile ar fi fost normale. Dar in campania electorala, cand incearca sa supravietuiasca, nu isi pot permite acest lucru, asa ca- spre STS, spre statul paralel etc. Vor relua, foarte probabil, discursul lui Dragnea despre statul paralel.Pe de alta parte insa, este si o problema legata de. A violentei domestice, a violentei indreptate impotriva femeilor. Poate nu are legatura directa cu PSD, dar sa nu uitam ca in ziua in care Alexandra Macesanu a fost rapita, sechestrata, violata, un profesor de la Facultatea de Teologie a Universitatii Bucuresti ne spunea ca "".Vor incerca, au majoritate, dar legea poate fi blocata. Insa, ea trebuie sa treaca in primul rand prin CSAT, unde presedintele Iohannis este cel care decide in final. Este una dintre putinele parghii pe care le mai are la dispozitie.Si intr-adevar,. E o marota a PSD care considera ca STS fraudeaza alegerile - o neintelegere fundamentala a sistemului electoral si, pe de alta parte, o dovada clara ca in acest partid teoria conspiratiei este parte a ideologiei.Insa, distrugerea SRI a fost cea care a dus la aceasta situatie.. In alte cazuri, inainte de decizia CCR din 2016, s-a putut interveni, datorita SRI. Este normal ca in situatii de criminalitate, posibile in ziua de astazi datorita globalizarii, sa existe o colaborare intre parchete, SRI si politie. Politia nu a putut suplini, si cred ca nici nu are cum, profesionalismul SRI, dar acuzatia ca SRI e un instrument politic indreptat impotriva PSD-ului a dus la incapacitatea lui de a mai gestiona astfel de situatii.Stau si ma intreb daca vor mai reusi vreodata aceste institutii sa se reabiliteze si cum vor mai functiona, din moment ce au fost afectate in mod profund.Foarte mult. Dar, ci doar varful unui aisberg. Este un intreg sistem care a contribuit la situatia asta. Si a acuza doar politicienii este iarasi simplist, pentru ca nu este vorba numai despre politicieni si despre administratie, este vorba despre societatea romaneasca, cea care tolereaza violenta.Trebuie sa ne intrebam de ce astfel de crime sunt posibile si cum putem face ca astfel de cazuri sa nu mai existe.Va spun sincer ca. Ar trebui sa reactioneze impotriva unor astfel de situatii! Suntem copartasi, pentru ca am lasat situatia sa degenereze in felul asta. Nu exista nimeni care sa fie absolut nevinovat. Nici eu, nici dvs, nimeni nu scapa de vinovatie. Unele sunt mai mari, altele mai mici, dar toti am tolerat situatia.De acord, dar aici este vorba despre politizare si e doar o parte a problemei. Dar nu asta a produs crima, nu asta a produs violul, nu asta a produs sechestrarea. Da, avem o problema serioasa, institutiile sunt cangrenate, exista o criza grava a sistemului, iar atacurile concertate din ultimii trei ani nu au facut decat sa accentueze situatia. Dar, pe de alta parte, acest criminal si altii ca el, care nu au fost inca prinsi, nu sunt posibili doar pentru ca politicienii sunt corupti, ci pentru ca societatea este corupta. Iar aceasta coruptie nu este doar de natura politica, este de natura morala.Asta e problema - Cum iesim de aici? In primul rand printr-. Nu cred ca o sa putem iesi toti, dar avem obligatia nu numai fata de cele doua fete, ci si fata de celelalte femei terorizate, violentate, batute zi de zi.De asta trebuie sa protestam si sa schimbam sistemul. Si trebuie sa schimbam sistemul de educatie, trebuie sa ii facem pe acesti oameni sa inteleaga ca nu este un comportament acceptabil in societate. Pentru caSiEu compar situatia asta cu piesa lui Sartre "Mustele". Acolo, de sarbatoarea mortilor, cei din Argos sunt bantuiti de febra constiintei, dupa care un an de zile traiesc linistiti. Cand avem momente de genul asta, tragice, dintr-odata realizam decaderea morala a societatii romanesti. Dupa care uitam si intram in cotidian.Noi trebuie sa reactionam. De exemplu, impotriva violentei vecinilor indreptata impotriva copiilor. Nu putem tolera violenta impotriva copiilor pe motiv ca este parte a educatiei traditionale. Toate aceste lucruri sunt de netolerat pentru ca ele duc in final la acumularea violentei si la crima.Schimbandu-le. In primul rand, schimbare institutionala nu inseamna doar schimbare legislativa, ci inseamna. Eu cred ca in societatea romaneasca exista suficient de multa energie pentru a produce o asemenea schimbare. Energia pe care am vazut-o manifestandu-se electoral in 2014, in 2019, la referendum, ar trebui sa se manifeste insa si politic, pentru ca de la nivelul civic la nivelul politic este un hiatus. E nevoie ca acest vid sa fie completat. (...)si cred ca niciodata Parlamentul nu a fost populat de persoane atat de putin profesioniste ca acum. (...) Sistemul proportional aplicat in 2016 a produs acest Parlament obedient, care este o masina de vot in favoarea coruptilor. Si asta trebuie sa ne dea de gandit. Dar nu sistemul electoral este problema.. E nevoie ca politicienii sa fie constienti de asta.Nu doar Parlamentul, ci si Curtea Constitutionala joaca un rol important. Si, din punctul meu de vedere,, pentru ca sunt printre cei care au distrus sistemul de ordine publica din Romania.