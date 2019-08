Cum sa fim siguri ca uitam de uciderea Alexandrei

Ziare.

Au trecut aproape trei saptamani de cand un operator de la 112 a raspuns unui apel de viata si de moarte.Incompetenta aiuritoare, impostura, cultura precara, prejudecatile sociale, aroganta de a decide discretionar si fara nicio pregatire psihologica daca un copil de 15 ani minte cand cere ajutorul sau chiar e in pericol, toate acestea au facut ca moartea Alexandrei sa fie din capul locului o certitudine.Si daca ar fi crezut-o pe Alexandra din prima, nimeni nu ar fi crezut si ca fata poate fi salvata.De fapt, nimeni nu s-a gandit ca un copil dintr-un sat de langa Caracal e atat de important incat sa intoarca pe dos o tara. In fond, un alt copil, Luiza, disparuse de acasa de trei luni si niciun sef nu a fost demis, prim-ministrul nu a scris lungi statusuri pe Facebook si focare de isterie speculate de unii si de altii nu au aparut.Ce au inteles insa cei indirect implicati in lasarea Alexandrei in intuneric, cu telefonul inchis, sa nu tina linia ocupata, e ca ei sunt personajele principale ale unei crime greu de indurat. Si de atunci fac tot posibilul pentru a controla povestea, punand atentia publica pe piste alternative si prin asta contra-facute.Fake news-ul nu e niciodata minciuna, ci realitatea contra-facuta, informatie din alt context, sfert-adevar si alaturari de informatii care pot fi valide separat, dar functioneaza ca un scenariu de manipulare aduse impreuna.Sunt doua astfel de scenarii aparute pe agenda, unul infuzat de Guvern, celalalt preluat de propaganda rusa si apoi rostogolit in teorii ale conspiratiei.Aceasta propunere venita oficial de la prim-ministrul Viorica Dancila nu numai ca nu are nimic de-a face cu cazul Alexandrei, dar distorsioneaza in mod intentionat perceptia.Ne pune, asadar, pe o pista falsa, mutand atentia de la cauzele care au facut posibila neinterventia autoritatilor si lasarea fetei pe mainile unui criminal la consecintele pentru criminal.Faptul ca un violator va sta in inchisoare pe viata nu inseamna ca violatorii vor fi prinsi sau ca victimele vor fi salvate atunci cand suna la 112.Incapabil asadar sa repare un sistem pe care l-a infestat promovand mediocritatea la nivel de politica institutionala, Guvernul abordeaza o strategie haiduceasca.In plus, o astfel de ordonanta este un balon de sapun care se va sparge din punct de vedere constitutional.Orice informatie trebuie inteleasa in context. Dincolo de valoarea izolata de adevar sau de minciuna, informatia potenteaza intotdeauna un context, decupandu-l.Imediat dupa crima, pe filiera ruseasca mai intai, a fost rostogolita stirea de acum cativa ani, privind fetele din Caracal folosite in retele de prostitutie in care erau implicati si militarii - sau doar cetatenii, nu e clara cronologia - americani de la baza militara Deveselu.Despre ce este vorba: unul dintre cele mai cunoscute dosare de trafic de persoane din Caracal a explodat in 2012. Zeci de eleve de liceu din Caracal, o parte dintre ele minore, au fost fortate sa se prostitueze de o grupare de proxeneti, intre care se numara si un ofiter de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (Olt).Ancheta inceputa de politisti in acest caz a scos la iveala faptul ca intre clientii fetelor se numarau oameni de afaceri romani, cetateni americani care lucrau la baza de la Deveselu, inca nedeschisa, unde astazi sunt amplasate elemente ale scutului antiracheta, si cetateni austrieci, care se aflau in judetul Olt pentru lucrari hidrotehnice. Cazul a fost finalizat in 2017, prin condamnari.Acest dosar a fost readus in atentia opiniei publice de publicatia locala Gazeta Noua, in momentul deschiderii anchetei privindu-l pe Gheorghe Dinca, si a fost preluat imediat de propaganda rusa oficiala, prin versiunea in limba romana a site-ului Sputnik, finantat de Kremlin, care a titrat: "Presupusul criminal, suspect de trafic de persoane pentru soldatii NATO de la Deveselu". Scenariul dea fost preluat si de alte publicatii si televiziuni.Suntem in fata unei informatii care nu e minciuna - dosarul exista, exista si condamnari in dosar-, si totusi contribuie la edificiul unuidupa toate regulile teoriei: un adevar din alt context, care potenteaza un narativ controlat si manipulatoriu, acela ca soldatii americani de la Deveselu si criminalul patologic Gheorghe Dinca fac parte din aceeasi poveste.Unde e Alexandra in toate astea? Putem sa punem aceasta intrebare si, in egala masura, sa urmarim toata ramificatia de monstruozitati care ies la iveala, cu conditia ca zgomotul sa nu acopere crima concreta a statului roman, care nu are functionari capabili sa isi faca munca.Cei interesati sa manipuleze si sa controleze agenda nu o vor face strecurand minciuni si minciunele pe agenda, ci tocmai speculand faliile, polarizarile, vulnerabilitatile, contextele si falsele potriviri.