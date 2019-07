Curtea de Apel Craiova judeca, marti, contestatia lui Gheorghe Dinca la arestarea preventiva

Ziare.

Inculpatul a fost acuzat initial de comiterea infractiunilor de trafic de minori si viol, pentru care a si fost arestat preventiv, iar duminica seara procurorii DIICOT au dispus extinderea urmarii penale fata de Gheorghe Dinca si pentru savarsirea infractiunii de omor calificat.Potrivit procurorului sef adjunct al DIICOT, Giorgiana Hosu, pe 25 iulie, in jurul orei 12,00, la domiciliul sau din Caracal, Dinca Gheorghe ar fi ucis-o pe minora de 15 ani pe care anterior o rapise in scopul exploatarii sexuale, o sechestrase si o violase."In cauza, exista elementele constitutive ale infractiunii de trafic de minori, respectiv recrutarea, transportarea si adapostirea minorei prin constrangere, rapire si profitand de imposibilitatea acesteia de a se apara, data fiind starea vadita de vulnerabilitate. Inculpatul este o persoana cu o constitutie fizica masiva in fata caruia o minora de 15 ani nu a avut nicio sansa sa se apere, totul in scopul exploatarii sale sexuale", a spus procurorul Giorgiana Hosu.In cadrul anchetei, inculpatul Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o pe Alexandra Macesanu , de 15 ani, pe data de 25 iulie, in jurul orei 12,00, atunci cand a surprins-o cu telefonul in mana si ulterior i-a incinerat corpul, iar cu privire la cea de-a doua fata, Luiza Melencu, de 18 ani, exista indicii ca a savarsit acelasi gen de infractiuni.Potrivit sursei citate, Institutul National de Criminalistica al Politiei Romane a transmis raportul privind expertiza genetica judiciara partiala din care reiese ca la locul faptei au fost identificate atat profilul genetic al victimei, cat si al inculpatului."In cenusa aflata intr-un butoi metalic, prin cernere, au fost identificate mai multe fragmente de oase calcinate si dinti de natura umana. Alaturi de aceste fragmente, au fost gasite trei inele, un lantisor, alte doua fragmente de lantisoare, o bucata metalica de forma dreptunghiulara, precum si o bucata similara unei monturi de inel ce prezentau urme de ardere. In autoturismul inculpatului a fost gasit, de asemenea, un cercel. Aceste bijuterii au fost recunoscute de mama minorei ca apartinand fiicei sale", a afirmat, duminica seara, procurorul DIICOT.Anchetatorii l-au luat luni pe Dinca Gheorghe din arestul IPJ Dolj si l-au dus la domiciliul sau din Caracal pentru reconstituirea faptelor.Alexandra Macesanu, o fata de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, a disparut miercurea trecuta, dupa ce a plecat spre municipiul Caracal cu o masina "la ocazie".Minora a sunat de trei ori la numarul de urgenta 112, spunand ca a fost sechestrata de un barbat, insa autoritatile nu au reusit sa identifice locul in care se afla. Anchetatorii au inceput perchezitia domiciliara la locuinta barbatului de 66 de ani vineri dimineata, la circa 19 ore de la apelul fetei.Luiza Mihaela Melencu, de 18 ani, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.