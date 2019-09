De-a viata si de-a moartea in fiefuri bune numai pentru vot

Ziare.

Vineri, Adriana a iesit pe poarta scolii. In imaginile surprinse de camera de supraveghere a scolii, fata de 11 ani are un mers usor ritmat, asa cum merg copiii, in joaca si despovarati.Imaginea aceasta usor lirica se intuneca treptat. Doua zile mai tarziu, trupul Adrianei e gasit impachetat in folie si aruncat pe un camp. Pe portiunea de drum dintre scoala si casa pe care a parcurs-o singura, pe lumina, fata a fost rapita si apoi ucisa. Presupusul criminal, un cetatean olandez, a plecat din Romania.Criminali sunt peste tot in lume, si in cele mai moderne state occidentale. Deviatiile comportamentale, inclinatia spre rau, abdicarea de la umanitate sunt accidente monstruoase care nu tin cont de gradul de civilizatie a unei tari sau a alteia.Tocmai de aceea, in statele care functioneaza au fost create institutii si proceduri care previn crima si o opresc, pe cat se poate.De pilda, proceduri de supraveghere a copiilor, astfel incat acestia sa nu fie expusi criminalilor. Aici intra transportul scolar, insotirea de catre un adult, crearea unor grupuri cu insotitor pentru drumul de la scoala spre casa.Iar acolo unde statul nu poate acoperi nevoile prin institutii si instrumente concrete - microbuzul scolar, insotitorul - el educa si sprijina intiativele comunitare care acopera acea nevoie. De pilda, o companie locala care sa puna la dispozitia scolii un astfel de microbuz scolar. Sau o procedura prin care adultii sa insoteasca, prin rotatie, copiii pe drumul dintre scoala si casa.Cultura sociala, normele comune, practicile si regulile, spiritul comunitar, civismul, toate acestea nu sunt innascute si lipsa lor nu tine de vreun defect genetic al unui popor sau al altuia. Ele se invata si aici e rolul institutiilor statului.Un stat prezent si functional nu inseamna asistare sociala, ci institutii care sa formeze si apoi protejeze o cultura politica si sociala.In satele tarii, fetele de 11 ani merg singure pe drum, nu e tipenie de om in preajma, din nicio curte nu apare un alt om, nimeni nu le vede, nu le aude. Fiecare e pe cont propriu."Si acum 40 de ani copiii mergeau kilometri intregi pe jos pana la scoala", e replica pe care am auzit-o dupa ce (si) Adriana a murit.Depopularea masiva a localitatilor din rural din ultimii ani nu exista acum 40 de ani, cand fiecare sat avea o scoala, pentru ca avea si suficienti copii de varsta scolara, dar si cadre didactice. Astazi, rurarul are din ce in ce mai putin copii, sunt scoli inchise si copii nevoiti sa mearga la scoala din satul vecin, care aduna 20-30 de scolari din localitatile din preajma. Asta e dinamica sociala, oamenii emigreaza, natalitatea a scazut.Problema apare odata cu incremenirea statului, care nu a dezvoltat institutii si instrumente adaptate acestei dinamici: transport scolar, programe de atragere a profesorilor in rural, nuclee comunitare.Tara este impartita nu in comunitati, ci in fiefuri, care capata viata doar in momentele electorale. Guvernarea nu priveste cetateanul, ci primarul, alocarea resurselor se face nu in comunitati, ci in fiefuri in care primarul administreaza nu nevoi si solutii, ci voturi.Pentru ca, daca lucrurile nu ar sta asa, daca alocarea resurselor ar privi institutiile si comunitatile, nu ar dura 48 de ore sa identifici pe camera de supraveghere jumatatea de ora in care Adriana a mers, cu mersul usor ritmic de copil, spre moarte.Acum stim ca a murit in 30 de minute si ca nimeni nu ar fi putut sa o salveze, dar criminalul ar fi fost prins si nu ar fi iesit din Romania, ca dintr-o tara in care fiecare moare singur, dupa titlul uneia dintre cele mai colosale carti ale literaturii, scrisa de Hans Fallada.E un fragment din fostul disident polonez Bronislaw Wildstein care poate sa explice cum a ajuns Romania aici.Micii dumnezei de pe feudele tarii au prabusit tara in animalitate, pentru ca asta e starea in care oamenii nu mai au incredere in institutii si, cu frica-n san, isi asteapta copilele in poarta.Adriana nu a mai ajuns la poarta, a fost rapita la mai putin de 200 de metri de casa, spune Politia, pe un drum de sat in care niciun alt om nu a vazut-o si auzit-o.Urmeaza trei randuri de alegeri.: Adriana a fost ucisa, si ea, cu concursul autoritatilor. Fata mergea pe jos spre casa, neinsotita, expusa. Iar Primaria avea microbuz scolar, dar il folosea pentru ...echipa de fotbal. Asa spune chiar primarul.", a declarat primarul Constantin Dinu.