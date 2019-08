Dezumanizarea: drama unei natiuni

Complicii la crima

Ce facem de-acum inainte? Cum schimbam ceva?

Sebastian Burduja este Managing Partner al companiei RISE Consortium, o platforma globala de investitii dedicata dezvoltarii Romaniei. A lucrat ca expert in domeniul dezvoltarii regionale pentru Banca Mondiala, la sediul central din Washington, D.C. A fost si consultant la Dalberg Global Development Advisors, o firma de consultanta strategica, specializata in solutii de dezvoltare la nivel mondial. A lucrat la Comisia Economica a Natiunilor Unite pentru Europa, la McKinsey & Co., la National Endowment for Democracy si la Institutul Freeman Spogli pentru Afaceri Internationale. Este co-fondator si presedinte de onoare al Ligii Studentilor Romani din Strainatate (LSRS), membru fondator al Fundatiei CAESAR (Centrul pentru Acces la Expertiza Studentilor si Absolventilor Romani) si presedinte al platformei civice si politice PACT pentru Romania.

Scuze si explicatii, demiteri si capete cazute doar pentru a demonstra ceva, informatii rostogolite fara validare prealabila, imagini si intrebari care depasesc limita decentei, doar de dragul audientei si a click-urilor.Toate acestea ingreuneaza crucea pe care noi, ca natie, o ducem astazi. Mai rau decat atat, toate acestea tarasc familiile acelor copii intr-un spectacol grotesc, prin care nimeni nu ar trebui sa isi traiasca o pierdere atat de grea.Putem vorbi cat vreti despre sistem. Despre proceduri, despre lipsa de implicare, despre modul cum sunt trantiti in functii oameni fara pic de pregatire sau dorinta de a face lucrurile bine. Dar adevarul este ca Alexandra, aceasta fetita curajoasa, care si-a pus viata in mainile institutiilor statului, nu a avut norocul sa vorbeasca in acele clipe cu un OM.De cand am citit acele stenograme , nu ma pot gandi la altceva. Cum e posibil sa fii OM si sa ii raspunzi in asemenea mod unei fetite care plange la telefon si spune ca este batuta, violata si sechestrata?Cum e posibil sa poti fi ironic, zeflemitor, nepasator intr-o asemenea situatie? Cum sa spui ca nu poti sa zbori? Sa zbori, sa te dai peste cap, sa-ti arda carnea pe tine pana cand o gasesti! Si sa spargi fiecare casa din Caracal, daca nu esti in stare de mai mult, ca nu s-ar fi suparat nimeni cand ar fi inteles ca e vorba de a salva viata unui copil.Cum poti sa lasi sa treaca minute, ore, sa stai linistit pe scaunul tau de la birou dupa ce ai raspuns apelului disperat al acelui copil? Cum sa ii spui sa ramana acolo? Cum sa ii spui "Domnisoara, inchideti telefonul, veti fi contactata si vine politia"?!Toata media e plina de poza acelui individ - criminalul psihopat. Poza aceea ingrozitoare, in care tine pe umeri o bluza galbena despre care s-a speculat ca ar fi a fetei. Am vazut-o cu totii de un milion de ori. Dar nu e suficient.Cum imi spunea un prieten bun, ar trebui sa gasim si sa postam peste tot pozele tuturor celor care au raspuns apelurilor Alexandrei, care se fac complici la crima. Indivizi indiferenti, fara suflet, care au stat nepasatori in timp ce un copil trecea prin cele mai groaznice chinuri.Toate televiziunile, toate publicatiile si site-urile ar trebui sa isi faca un scop din a arata tarii intregi chipurile dezumanizarii. Ca in filmul de Oscar, ar trebui sa umplem tara cu mesaje si poze cu si despre acesti indivizi. Ei trebuie aratati sa ii stie o tara intreaga, o lume intreaga.Aici nu ajung demisiile si nici urletele din studiouri de televiziune. Aici e despre sufletul unui inger si despre fibra morala a acestei natiuni, daca mai exista. Si trebuie sa mai existe, daca este sa mai poata fi salvata.In loc sa facem asta, in loc sa ne implicam, noi comentam, judecam, politizam, rostogolim informatii false si neverificate, care fac atat de mult rau. Aruncam cu vorbe mari: "sacrificiul Alexandrei va reforma sistemul" sau "tragedia Alexandrei va genera schimbarea".Cine spune asta? Cine e in masura sa stabileasca cine moare, de ce moare si care e pretul? Cine are dreptul sa decida ce inseamna moartea unui copil nevinovat? Cumva am devenit detinatorii adevarului absolut, uitand ca o astfel de cruce nu ar trebui sa fie nici inteleasa, nici judecata si nici evaluata?Cum se numesc cei care isi vand si ultima farama de suflet pentru faima sau pentru audienta? Cum se numesc cei care incalca rugamintile unor parinti ingenunchiati de cea mai mare durere pe care un om o poate trai intr-o viata? Cum se numesc cei care folosesc o drama infinita in cele mai cinice moduri cu putinta?Cand au pierdut in drumul spre succes valorile elementare, iubirea de aproape, compasiunea? Cand si cum ne-am dezumanizat in acest hal fara de hal?Inainte de a fi politisti, avocati, procurori, medici, profesori sau politicieni...suntem oameni.Trebuie sa lasam cinismul si indiferenta. Da, poate sunt si acestea arme legitime de autoaparare in fata nedreptatilor si durerilor acestei lumi. Dar acum e momentul sa ne uitam bine in oglinda. Nu avem nevoie doar de reforme, de masuri si de reorganizari.Avem nevoie mai ales de un exercitiu de sinceritate cu noi insine. Si de un efort de regasire a unor repere care sa nu se rezume la confort, bani, putere sau notorietate. Si mai presus de orice, avem nevoie sa ne regasim sensul de a fi si de a ramane oameni.