Anchetatorii reiau perchezitiile in casa groazei. O echipa complexa de la Bucuresti va cerceta centimetru cu centimetru locuinta din Caracal

Dupa cateva zile in care cercetarile la casa groazei au fost sistate pentru ca Dinca era la Bucuresti, azi dimineata el a fost scos din Arestul Central sub escorta Politiei si dus la Caracal.Surse judiciare au declarat pentruca la Caracal se deplaseaza o echipa complexa din Capitala formata din ofiteri de la Serviciul Omoruri Bucuresti, Brigada de Combatere a Criminalitatii Organizate si procurori DIICOT.Aceleasi surse ne-au precizat ca anchetatorii vor cerceta intai centimetru cu centimetru la suprafata locuinta si curtea lui Dinca, iar apoi vor incepe sa sape pentru a vedea daca nu cumva gasesc probe inclusiv in gropile cimentate. Seful DIICOT, Felix Banila, a insistat, miercuri, ca legea ii obliga pe procurori sa faca perchezitiile doar in prezenta inculpatului , ca altfel i s-ar incalca dreptul la aparare si ar putea exista si suspiciunea ca au fost plantate probe, chiar daca avocatul lui Dinca ar fi prezent. Gheorghe Dinca a iesit azi noapte de la DIICOT dupa aproape noua ore de audieri , la care si-a mentinut declaratiile referitoare la uciderea celor doua fete disparute, Alexandra si Luiza.Tot astazi, Dinca trebuia sa fie supus testului poligraf la sediul IGPR , insa anchetatorii au luat decizia de a amana testarea, sustin surse citate de Agerpres.Si tot vineri Institutul National de Medicina Legala ar trebui sa anunte rezultatele testelor ADN efectuate pe oasele gasite acum o saptamana in casa lui Dinca din Caracal. Oasele sunt 100% umane, insa specialistii nu se pot pronunta daca apartin unei persoane de sex feminin intrucat este prematur, au precizat surse din cadrul INML, miercuri, pentru Mediafax.