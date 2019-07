Dinca e suspect intr-o a treia crima: O fata gasita decapitata intr-un parc din Craiova

Ziare.

Audierea a avut loc dupa ce acasa la suspect s-ar fi gasit telefonul unei tinere, disparuta de acasa si gasita moarta intr-un parc din Craiova acum cativa ani.In acest caz este vorba despre Alexandra Goghez, o tanara de 17 ani care a disparut de acasa in 2015 si care a fost gasita moarta in parcul "Nicola Romanescu" din Craiova. Fata era decapitata si s-a dovedit ca fusese jefuita si violata. Dupa ce a disparut de acasa, parintii fetei au anuntat politia, iar oamenii legii le-au transmis ca este ceva obisnuit ca o fata de varsta ei sa plece de acasa. Dupa cateva saptamani, adolescenta a fost gasita moarta.Si avocatul lui Dinca, Bogdan Alexandru, a confirmat marti dimineata ca clientul lui este suspectat si in alte cazuri."Pot sa confirm ca suspiciuni exista din partea domnilor anchetatori in baza modus operandi (modului de operare - n.red.) ", a declarat avocatul Alexandru Bogdan.