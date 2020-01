Dinca i-a povestit colegului de celula ca nu a stiut ca Alexandra Macesanu a sunat la 112

Ziare.

Procurorii l-au interceptat pe Dinca chiar si in penitenciar, potrivit datelor existente in rechizitoriul DIICOT, obtinut de Mediafax.El a povestit cu lux de amanunte cum s-au desfasurat lucrurile in cazul rapirii, violarii si apoi uciderii Alexandrei si a Luizei. In plus, in timp ce vorbeste despre cele doua adolescente, Dinca le numeste "prima" si "a doua", fiind pentru el simple obiecte sexuale, lipsite de viata, noteaza procurorii.Gheorghe Dinca a marturisit, in spatele gratiilor, ca nu a stiut ca Alexandra a apelat la serviciul de urgenta 112."Daca-mi arata aia telefonul cadeam jos", ii spune Dinca colegului de celula, referindu-se la ipoteza ca si-ar fi dat seama ca fata a alertat autoritatile folosind telefonul lui.Intr-o concluzie finala, in legatura cu tot ceea ce s-a intamplat cu cele doua tinere, Dinca admite in fata colegului de celula ca totul a fost pentru propria placere: "Pai uite, nu vezi ca de-aia mi-a placut, sunt aici", spune Dinca. Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata miercuri, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre.Aparatorii lui Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu au cerut, vineri, la Tribunalul Olt, unde a fost termen pentru verificarea masurilor preventive in cazul celor doi, arest la domiciliu pentru Dinca si control judiciar pentru Risipiteanu, insa cel din urma a spus ca nu vrea control judiciar, deoarece "nu are bani" sa se intoarca acasa. Tribunalul Olt a decis ca amandoi raman in arest preventiv Potrivit procurorilor DIICOT, Dinca a rapit-o, in 14 aprilie 2019, pe Luiza Melencu, in varsta de 18 ani, a dus-o la casa sa din Caracal, unde a tinut-o timp de trei zile imobilizata de pat, legata la ochi si a violat-o de mai multe ori.Stefan Risipitianu este acuzat ca, ajuns la locuinta respectiva, a observat fata si i-a cerut lui Dinca acordul s-o violeze.Dinca ar fi omorat-o in 17 aprilie 2019 pe Luiza Melencu, in bataie, iar apoi a ars trupul acesteia intr-un butoi metalic.In 24 iulie 2019, Dinca a rapit-o din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, si a dus-o la locuinta sa din Caracal. Si cea de-a doua victima a fost imobilizata de pat cu un lant, legata si violata.Dinca este acuzat ca a sunat familia tinerei pentru a induce ideea ca aceasta a plecat din Romania, iar cand s-a intors acasa, Dinca a observat ca fata a reusit sa desfaca lantul cu care era legata de pat, sa isi scoata banda adeziva de la ochi si ca tinea in mana un telefon vechi gasit in camera. Atunci, Dinca a lovit-o, a sugrumat-o provocand decesul, apoi i-a ars trupul.