Dinca le-a desenat pe Luiza si pe Alexandra. Procurori: Profilul e specific sadomasochistilor sexual sau moral

Ziare.

com

Desenele lui Dinca poarta numele de "Prima" si "Adoua", fiind vorba despre Luiza Melencu, respectiv Alexandra Macesanu.In prima schita, desenul ocupa 45,3% din spatiul vital al colii de hartie, format A4. Lungimea parului ocupa 37,03% din inaltimea desenata a persoanei, apar doua asimetrii dismorfice, iar personajului ii lipsesc urechile. Sprancenele sunt usor arcuite si aduse spre radacina nasului, nu sunt prezente accesorii vestimentare, iar parul pare prins in coada, cu o agrafa, cumva intr-o parte (conform explicatiilor lui Gheorghe Dinca). Capul este mai mare decat trunchiul, persoana prezinta un dezechilibru grafologic pe axa verticala la intersectia sa cu axa orizontala.Dinca le-a spus anchetatorilor ca nu poate face un desen "frumos", iar oamenii legii i-au explicat ca este neimportant aspectul estetic al desenului si ca trebuie sa se concentreze doar la cerinta sarcinii de activitate."Depasind blocajul, folosind doar pixul, inculpatul incepe desenul persoanei de la cap, insistand asupra acestuia. Liniile sunt trasate fin, in gesturi scurte artistice, ca si cum ar circumscrie aluziv persoana. Punctul 1: desenul ocupa 45,3% din spatiul foii ceea ce semnifica placere, importanta afectiva, investitie valorica acordata unei persoane mature din punct de vedere fizic, mai corpolenta.Punctul 2: plasare dominant in cvadrantul 1 trimite la resentiment, negativitate, ascundere si victima ca expresie a unei idei care "a fost". Inculpatul se raporteaza cu ambivalenta la victima sa.Punctul 3: lungimea parului, dispune de o semnificatie psihosexuala speciala subliniind feminitatea. Parul ocupa 37,03% din inaltimea persoanei desenate si este dispus cumva intr-o parte (spre stanga, privind dinspre victima) in jurul unui chip zambitor", reiese din concluziile rechizitoriului.Conform sursei citate, expresia fetei indreapta atentia asupra perceptiei unui spirit ludic, o fata vorbareata/comunicativa, capabila sa-si pastreze optimismul chiar si in situatii critice.Cea mai importanta trasatura dismorfica consta in ruperea legaturii intre cap si corp, ceea ce, din punct de vedere proiectiv psihologic, denota o particularitate a psihologiei inculpatului: victima este perceputa ca neavand emotii. Victima este dezumanizata. Capul desenat putin mai mare decat trunchiul sugereaza ideea ca inculpatul si-a perceput victima mai matura, abila, cerebrala, calculata, mai adaptabila, mai frumoasa. Personajului ii lipsesc urechile, ceea ce poate sugera prabusirea comunicarii, indiferenta la actiunile victimei. Inculpatul nu este interesat de victima sa si nici impresionat de vocea/tipetele ei, pentru ca nu este dispus sa auda nimic, conform actului de sesizare a instantei.In momentul in care i s-a solicitat sa o deseneze pe a doua victima, respectiv pe Alexandra, Dinca a perceput totul ca un joc si a rezolvat cerinta organelor de ancheta mai usor."Trasarea liniilor nu se mai realizeaza cu finetea cu care a fost desenata 'prima'. Presiunea scrisului este mai accentuata, tremorul este mai pregnant. Desenul ocupa 31,1% din spatiul vital al colii de hartie, format A4. Persoana este plasata exlusiv in cvadrantul 1, stanga-sus si desenata cu culoare albastra. Lungimea parului, ocupa 42,1% din inaltimea desenata a persoanei. Personajului ii lipsesc urechile. Lipsesc elementele sexuale diferentiatoare. Victima poarta inele pe toate degetele de la maini. Victima pare a fi incaltata. Sprancenele sunt drepte", noteaza anchetatorii.Astfel, s-a constat ca desenul ocupa 31,1% din spatiul foii, ceea ce semnifica o coborare a varstei atribuite celei de-a doua victime, care are un aspect firav, copilaresc. De asemenea, oamenii legii au sesizat resentimentul (inculpatul verbalizeaza nervos), dezinvestirea negativa acordata unei persoane slabute din punct de vedere fizic."Capul desenat relativ proportional cu trunchiul sugereaza ideea ca inculpatul si-a perceput victima mai mica de varsta, mai versatila. Personajului ii lipsesc urechile, ceea ce poate sugera indiferenta la actiunile victimei. (...) Victima sa are accesorii vestimentare si inele pe toate degetele de la maini. Parul este prins in coada, putin mai jos, printr-o agrafa sau un elastic.Un element simbolic bine evidentiat este aspectul grafic al talpilor. Victima pare a fi incaltata, 'ca si cum' ar fi gata de plecare", se noteaza in actul de sesizare a instantei.Inculpatul a reusit sa diferentieze foarte personal intre victimele sale prin trasaturile si detaliile inserate, apropiindu-se destul de mult de victimele reale, dar realizand si intercontaminari, se arata in documentul citat."In vectorul Sexualitatii montajul inculpatului este tipic obsesional, cu trebuinta de agatare de un obiect de dragoste. Aflat intr-o veritabila 'foame de dragoste', inculpatul oscileaza in forta cu care doreste sa isi satisfaca trebuintele erotice. Profilul este specific sadomasochistilor sexual sau moral, in sensul necesitatii de a mentine aproape pe cineva, in acelasi timp resimtind acest contact drept problematic prin aceea ca baleiaza pe linia persecutat-persecutor, dominant-dominat, a fi activ-a fi pasiv. Slabit energetic de aceasta lupta, inculpatul regreseaza narcisic ca expresie cu semnificatie defensiva", mai arata procurorii.Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata miercuri, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre. Potrivit procurorilor DIICOT, Dinca a rapit-o, in 14 aprilie 2019, pe Luiza Melencu, in varsta de 18 ani, a dus-o la casa sa din Caracal, unde a tinut-o timp de trei zile imobilizata de pat, legata la ochi si a violat-o de mai multe ori.Stefan Risipitianu este acuzat ca, ajuns la locuinta respectiva, a observat fata si i-a cerut lui Dinca acordul s-o violeze.Dinca ar fi omorat-o in 17 aprilie 2019 pe Luiza Melencu, in bataie, iar apoi a ars trupul acesteia intr-un butoi metalic.In 24 iulie 2019, Dinca a rapit-o din comuna Dobrosloveni, judetul Olt, pe Alexandra Macesanu, in varsta de 15 ani, si a dus-o la locuinta sa din Caracal. Si cea de-a doua victima a fost imobilizata de pat cu un lant, legata si violata. Dinca este acuzat ca a sunat familia tinerei pentru a induce ideea ca aceasta a plecat din Romania, iar cand s-a intors acasa, Dinca a observat ca fata a reusit sa desfaca lantul cu care era legata de pat, sa isi scoata banda adeziva de la ochi si ca tinea in mana un telefon vechi gasit in camera. Atunci, Dinca a lovit-o, a sugrumat-o provocand decesul, apoi i-a ars trupul.