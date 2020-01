Dinca vrea sa stea in arest la domiciliu. Complicele lui se cere la inchisoare, ca nu are bani UPDATE Raman amandoi dupa gratii

UPDATE

Ziare.

com

Tribunalul Olt a decis ca amandoi raman in arest preventiv.Aparatorul lui Gheorghe Dinca a solicitat instantei si reducerea numarului de infractiuni de la opt la sase, mai precis sa nu fie retinute infractiunea de viol in cazul Alexandrei Macesanu si de omor in cazul Luizei Melencu, deoarece nu ar exista dovezi pentru aceste infractiuni.In ceea ce-l priveste pe Stefan Risipiteanu, aparatorul acestuia a solicitat instantei inlocuirea arestului preventiv cu masura controlului judiciar, insa Risipiteanu a spus ca "nu are bani" sa se intoarca acasa, asa ca prefera sa ramana in arest.Instanta a ramas in pronuntare asupra masurilor preventive pe care le va dispune fata de cei doi inculpati.Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu, ambii trimisi in judecata in stare de arest preventiv, au fost prezentati, vineri dimineata, la Tribunalul Olt pentru verificarea masurilor preventive. Dinca este acuzat ca le-a ucis pe cele doua fete - Luiza Melencu si Alexandra Macesanu - in locuinta sa din Caracal si a fost trimis in judecata, de catre procurorii DIICOT, pentru trafic de persoane, trafic de minori, viol, omor calificat si profanarea de cadavre. Risipiteanu a fost trimis in judecata pentru viol.Tribunalul Olt este si instanta care ar urma sa judece pe fond dosarul cauzei.