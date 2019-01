Doi barbati periculosi sunt cautati la Londra, pentru uciderea romanului Tudor Simionov

Ziare.

Tudor Simionov, canotor si practicant al artelor martiale, a fost ucis in noaptea de Revelion, la Londra, unde lucra ca bouncer la un club de noapte. El si-a aparat colegii, de un grup de atacatori ce aveau cutite, pentru sacrificiul sau fiind considerat un erou.BBC sustine ca politia incearca sa le ia urma lui Ossama Hamed (25 de ani) si Nor Aden Hamada (23 de ani).De asemenea, Shaymaa Lamrani in varsta de 26 de ani, a fost acuzata ca incearca sa blocheze ancheta privind moartea romanului, iar femeia va fi chemata in fata unui judecator pentru a da explicatii.