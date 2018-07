Doi suspecti au fost retinuti in dosarul crimei duble din Capitala

Ziare.

com

Intrebat de catre jurnalisti daca are vreo legatura cu crima, unul dintre suspecti a spus, inainte sa intre in sediul unitatii de parchet: "Nu stiu, nu cunosc". Audierea are loc dupa finalizarea autopsiei paznicilor."In aceasta dimineata (luni - n.red.), in jurul orei 09:45, pe bulevardul Timisoara au fost gasiti doi barbati decedati. La fata locului s-au deplasat politisti din cadrul Serviciului Omoruri impreuna cu procurorul de supraveghere din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti.Cei doi barbati decedati au fost identificati, unul fiind in varsta de 52 de ani, iar celalalt in varsta de 65 de ani. In aceasta cauza cercetarile sunt desfasurate de catre Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti impreuna cu Serviciul Omoruri", informa luni Politia Capitalei.