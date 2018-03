Doi tineri au fost gasiti impuscati intr-un bar din Arad UPDATE

UPDATE 16:50

Potrivit anchetatorilor, este vorba despre o crima urmata de o sinucidere.Cei doi tineri, o femeie si un barbat, in varsta de 23 de ani, au fost gasiti de catre un localnic, care a sunat la 112.Potrivit unor surse din cadrul Inspectoratului Judetean de Politie Arad, cei doi au avut o relatie sentimentala. Tanara era angajata in barul respectiv, iar marti seara, dupa o cearta, barbatul a intrat peste ea in local si a impuscat-o, iar apoi s-a sinucis.Barbatul a folosit o arma confectionata artizanal.Politistii din Arad si procurorii au deschis o ancheta si fac cercetari la fata locului.- Comisarul-sef Adrian Simon de la Serviciul de Investigatii Criminale Arad a declarat ca in acest caz este vorba de o crima urmata de sinuciderea agresorului."Victima prezenta mai multe plagi impuscate la nivelul toracelui si gatului. Din primele cercetari efectuate a reiesit o stare conflictuala pe motivul intentiei victimei de a pleca la munca in strainatate, cei doi avand inainte o relatie amoroasa", a declarat comisarul, citat de News.ro.Conform acestuia, arma de vanatoare artizanala utilizata era detinuta ilegal, fiind pastrata in casa bunicii agresorului. Tatal acestuia le-a spus jurnalistilor ca nu stia nimic despre arma.