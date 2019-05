"Doua crime, in doar 24 de ore, in Galati"

Ziare.

Crima a avut loc in noaptea de vineri spre sambata in localitatea Mastacani din judetul Galati.Primele informatii arata ca un barbat de 32 de ani a fost ucis in urma unui conflict spontan, produs pe fondul consumului de alcool.Suspectul, un tanar de 24 de ani, este audiat de procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Galati.Surse din randul anchetatorilor spun ca la fata locului inca se fac cercetari, criminalistii incercand sa afle imprejurarile in care s-a produs crima.Cel mai probabil, la finalul audierilor suspectul va fi retinut pentru 24 de ore. Anchetatorii au deschis un dosar penal pentru omor calificat.Este cea de-a doua crima dupa cea inregistrata joi noapte pe o strada din oras. In acest caz, doi elevi la Seminarul Teologic din Galati au fost retinuti. Ei sunt supectati ca au omorat un barbat de 42 de ani, in apropierea unei scoli, fiind injunghiat mortal in urma unui conflict izbucnit pe strada, in cadrul caruia s-a confruntat cu mai multe persoane.Anchetatorii spun ca victima a sarit in ajutorul unei rude si ca fost lovita cu cutitul in piept si cu un ciomag in cap.La mai putin de 24 de ore de la incident, cei doi suspecti au fost dusi la audieri, iar sambata au fost retinuti pentru 24 ore, sub acuzatia de omor calificat.Ei au fost plasati in arestul IPJ Galati si urmeaza sa fie dusi in fata judecatorilor cu propunerea de arestare preventiva pentru 30 zile.Tinerii suspectati de omor au 18 si 19 ani, iar surse apropiate anchetei sustin ca sunt elevi ai Seminarului Teologic din Galati. Se pare ca ei nu se cunosteau cu victima, crima fiind rezultatul unui conflict spontan.Reprezentantii Seminarului Teologic din Galati au declarat, pentru corespondentul Mediafax, ca ancheta este in derulare si ca nu au primit informatii de la anchetatori.