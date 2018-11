Dubla crima la Buftea: Un barbat si-a omorat iubita si pe mama acesteia. El a fost impuscat mortal de politisti UPDATE

UPDATE:

Ziare.

com

Barbatul ar fi devenit violent cu politistii ajunsi la locul crimelor, astfel ca a fost impuscat, fiind declarat decedat dupa ce manevrele de resuscitare nu au dat rezultate.Vecinii familiei au alertat autoritatile privind faptul ca doua femei au fost injunghiate, la Buftea.Atunci cand politistii au ajuns la locuinta familiei, barbatul, care ar fi de origine irakiana, ar fi devenit violent, motiv pentru care oamenii legii au tras mai multe focuri de arma , inclusiv spre acesta.Reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov spun ca femeile erau decedate, iar pentru barbat s-au inceput manevrele de resuscitare care, din nefericire, nu au dus la niciun rezultat, astfel ca el a fost declarat decedat.Cele doua femei injunghiate mortal la Buftea erau concubin cetateanului strain si mama acesteia, precizeaza Politia Ilfov. Barbatul a anuntat ca le-a ucis pe cele doua, iar apoi a incercat sa-l injunghie si pe unul din politistii sositi la fata locului, astfel ca cel din urma a folosit armamentul din dotare.Politia Judeteana Ilfov precizeaza ca duminica, in jurul orei 17.30, institutia a primit un apel, prin 112, de la un barbat, de 50 de ani, cetatean strain, prin care a anuntat ca si-a ucis concubina, in varsta de 30 de ani, precum si pe mama acesteia.Politistii s-au deplasat, de indata, la fata locului, in Buftea, unde le-au gasit pe cele doua femei, decedate prin injunghiere."Politistii au incercat sa-l imobilizeze pe barbat, insa acesta a devenit agresiv, incercand sa-l injunghie pe unul dintre politisti, motiv pentru care acesta din urma a folosit, conform prevederilor legale, armamentul din dotare", spun reprezentantii Politiei Ilfov.La acest moment, politistii continua cerectarile, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Ilfov, pentru stabilirea imprejurarilor producerii evenimentului.Initial, primele informatii indicau ca barbatul ar fi fost de origine irakiana si si-ar fi ucis sotia si fiica.