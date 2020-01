Expertii FBI, despre Dinca: Daca nu ar fi fost prins, ar fi facut si alte victime

Ziare.

Expertii FBI considera unic modul in care Gheorghe Dinca a incercat sa scape de cadavrele victimelor sale si efortul depus de acesta, in conditiile in care statisticile din SUA arata ca din 112 rapitori de copii care si-au ucis victimele, doar trei au recurs la incendiere."Date fiind asteptarile lui Dinca in ceea ce priveste detinerea controlului, inclinatia acestuia catre violenta afectiva, preferintele sale sexuale anormale si ceea ce este probabil ca acesta sa fi interpretat ca fiind un "succes" in legatura cu agresiunile, crimele si eliminarile cadavrelor lui Luizei Melencu si Alexandrei Macesanu, fara a fi prins, este putin probabil ca Alexandra Macesanu sa fi fost ultima lui victima", este concluzia specialistilor de la FBI.Materialul de urmarire penala in cazul Caracal noteaza ca, in timp ce veridicitatea celor declarate de acesta in cadrul audierii este indoielnica, luand in considerare declaratiile scrise puse la dispozitia BAU in luna decembrie 2019, acesta a parut amabil pe parcursul audierii.Dinca a raspuns la toate intrebarile care i-au fost adresate si a mentinut contactul vizual corespunzator. Nu a evitat sa raspunda la nicio intrebare legata de comportamentul sau. Dinca a fost stanjenit in momentul in care a discutat despre activitatea si preferintele sale sexuale in prezenta reprezentantilor FBI, care erau de sex feminin. Cu toate acestea, nu a refuzat sa raspunda la nicio intrebare.Potrivit documentului, in cateva randuri, pe parcursul audierii, Dinca a plans in momentul in care s-a discutat despre cum trebuie sa se simta rudele victimelor si despre impactul pe care aceste crime il au asupra propriei sale familii, manifestari ale emotiilor considerate reale si normale pentru contextul actual.La inceputul audierii, Dinca si-a asumat imediat raspunderea pentru crimele de care este acuzat si a declarat: "Trebuie sa platesc pentru ce am facut" si "Trebuie sa primesc pedeapsa maxima". In plus, Dinca a parut sa nu aiba nicio explicatie pentru motivul pentru care a comis crimele in felul in care le-a comis.Expertii FBI considera ca distrugerea ramasitelor celor doua fete rapite de Gheorghe Dinca nu are legatura cu nicio complexitate criminala, excitatie sexuala sau sublinierea unei boli psihice, ci a fost mai degraba motivata de obisnuinta acestuia de a arde obiecte si de comoditate, luand in considerare ca acesta dispunea deja de materialele necesare.BAU a utilizat si informatii din cadrul Programului de intelegere a crimelor violente (ViCAP), care dispune de cea mai mare baze de date cu cazuri referitoare la crime violente importante de pe teritoriul Statelor Unite si a reprezentat un instrument important in identificarea cazurilor in serie.BAU recunoaste ca Dinca este acuzat doar de moartea a doua femei si nu se incadreaza in categoria criminalilor "in serie", care este definita ca incluzand trei sau mai multe actiuni separate. Cu toate acestea, este posibil ca Dinca sa fi comis sau sa fi urmat sa comita si alte crime in cazul in care nu ar fi fost arestat, iar, in acest caz, situatia de fapt ar fi putut fi comparata cu cele disponibile in ViCAP, se arata in documentul procurorilor.Dupa cate se pare Dinca are un istoric infractionale care nu a fost detectat de organele insarcinate cu aplicarea legii."Conform datelor inregistrate, Dinca nu are antecedente penale documentate. Cu toate acestea, este putin probabil ca prima infractiune comisa de Dinca sa fi fost rapirea, agresiunea sau uciderea Luizei Melencu. Mai mult ca sigur, Dinca a avut legatura si cu alte comportamente de tip infractional in trecut si nu a fost detectat de organele insarcinate cu aplicarea legii. Mai exact, date fiind preferintele sale sexuale anormale, este posibil sa existe victime neidentificate ale agresiunii sexuale exercitate de Dinca", spun expertii FBI.Scopul urmarit de Dinca era rapirea pe termen lung, insa decesul celor doua fete ar fi fost punctul final, dat fiind faptul ca Dinca si-a dat seama ce probleme implica tinerea unei persoane in captivitate, mai indica expertii FBI. Gheorghe Dinca si Stefan Risipitianu au fost trimisi in judecata miercuri, pentru trafic de persoane, trafic de minori, omor calificat, viol si profanare de cadavre.Aparatorii lui Gheorghe Dinca si Stefan Risipiteanu au cerut, vineri, la Tribunalul Olt, unde a fost termen pentru verificarea masurilor preventive in cazul celor doi, arest la domiciliu pentru Dinca si control judiciar pentru Risipiteanu, insa cel din urma a spus ca nu vrea control judiciar, deoarece "nu are bani" sa se intoarca acasa. Tribunalul Olt a decis ca amandoi raman in arest preventiv