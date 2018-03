Femeia care si-a ucis infiorator fetita - Psihiatru: O consecinta a bataii de joc fata de sanatatea mintala a romanilor, din ultimii 30 de ani

Cultura violentei. Eu te fac, eu te omor

Crima nu este un accident

Consecinta unei batai de joc

Putea fi evitata fapta?

Femeia, de 38 de ani, era educatoare de 15 ani. Sefii si colegii ei spun ca nu a facut niciodata probleme si nu a avut manifestari care sa ridice semne de intrebare. Si mama ei era invatatoare si luase copii in plasament.In urma cu trei saptamani, femeia si-a luat concediu fara plata, motivand ca a obosit sa faca naveta. Nici asta nu a starnit vreo ingrijorare cuiva, femeia parea calma si linistita cand si-a anuntat decizia.Dupa care si-a ucis fetita de numai patru ani. A inecat-o in cada si i-a taiat venele la ambele maini.Cum se poate intampla asa ceva? Cum un om care 15 ani a lucrat cu copiii si nu a dat semne de violenta sau dezechilibru ajunge sa isi ucida intr-un mod infiorator propriul copil? Sau a dat semne si nu au fost observate de cei din jur? Ce semne dau astfel de persoane? Au fost vreun moment in pericol copiii aflati sub supravegherea ei?Psihiatrul Gabriel Diaconu considera ca gestul femeii nu poate fi explicat si trebuie sa ramana imposibil de inteles."Sa intelegi o astfel de fapta, dincolo de teoria psihologica, in plan strict umanist, ar trebui sa ramana imposibil. De ce? Ar trebui pentru ca in cele din urma intrebarea la care este cel mai greu sa raspunzi este de ce individul, care este o persoana autonoma cu capacitate de deliberare si cu luciditate, nu si-a dus fantezia intr-un cabinet?De ce si-a dus-o in baie? De ce o persoana care treptat capata convingeri psihotice ca e mai bine sa ii moara copilul si sa moara si ea nu merge sau nu este dusa in directia profesionistului?", ne-a declarat Gabriel Diaconu.Explicatia culturala ar fi, pe de-o parte, educatia romanului despre sanatatea mintala, care este precara, daca nu nonexistenta."Traim intr-o cultura care favorizeaza forma de violenta a femeii, unde femeia este, de fapt, victima. Multe dintre crimele savarsite de femei in Romania sunt intr-o cultura a violentei la care ele insele au fost supuse. Explica, dar nu scuza. Vorbim de o cultura care este adanc implementata traditional si religios, in care", a adaugat Diaconu.Acesta a precizat ca Romania are o lipsa mare de medici, psihologi, asistenti sociali, iar dintre cei care exista multi au un nivel rudimentar de pregatire si alfaberizare, dar "traiesc cu impresia ca sunt educati. Nici nu au constiinta propriului lor primitivism"."Fiecare copil care moare din pricina faptelor unui adult e un copil care s-a nascut intr-o tara care constitutional a promis copilului niste lucruri si le-a forfetat. Genul asta de povara morala trebuie sa ramana pe umerii tuturor celorlalte persoane care vor fi tentate intr-o forma sau alta sa rationalizeze procesul asta: sa spuna a fost din cauza bolii psihice sau din cauza barbatului. Nu. Asta facem de obicei", a spus Diaconu, adaugand ca in acest fel nu se schimba nimic si "ramanem toti convinsi ca este un accident. Crima nu este un accident. Accidentul este un accident".Psihiatrul considera ca si aceasta crima este o consecinta a "bataii de joc" cu care a fost tratata sanatatea mintala a romanilor in ultimii ani.Astfel, a mentionat Diaconu, educatoarea care e subiect de presa astazi, dar care "poimaine nu va mai fi", "este cu siguranta o persoana care avea o forma de anomie sociala".Practic, a precizat el, viata ei intima era rupta de interesul societatii si viceversa."Crimele anomice raman o pata pe constiinta culturii, pentru ca, daca stai sa te uiti la crimele suicid din ultimii ani, vei vedea ca au toate acelasi patern. Romania nu a avut in anii '90 o asemenea vizibilitate a crimelor suicid sau cu tentativa si asta este simptomatic pentru cultura noastra,Este vorba de lipsa de doctori, lipsa de psihologi sau o formatie profesionala insuficienta, lipsa de asistenti sociali, de tot ceea ce inseamna buna administartie, lipsa de spiritualitate inlocuita de bigotism si religiozitate", a argumentat Gabriel Diaconu.Psihiatrul considera ca nu exista o legatura intre meseria femeii si fapta sa, pentru ca nu conteaza trasatura vocal profesionala cand vine vorba despre crima."Crimele sunt savarsite, au autori si cand vine vorba de autori, exista dimensiune a psihologiei lor care explica fapta, nu scuza fapta, dar o explica.Comportamentul criminal este prin definitie un comportament deviat, aberant si cu consecinte nefaste asupra omului ca individ, ca persoana. Cand vine vorba despre acest comportament, urmatorul pas, urmatoarea forma prin care trebuie sa o judeci este daca este un comportament care a fost facut cu luciditate sau fara, pentru ca este evident ca a fost facut cu intentie rea. Prezenta luciditatii este un factor agravant, dar este premisa de la care pleci", ne-a explicat Gabriel Diaconu.Unele crime sunt facute cu impulsivitate, altele nu, dar majoritatea se intampla cu o forma oarecare de premeditare, considera psihiatrul.Intrebat cum de colegii educatoarei nu si-au dat seama ca este ceva in neregula cu ea, inainte de a comite acest gest extrem, psihiatrul ne-a spus ca aceasta crima s-a petrecut intr-un context social, familial, relational si "semnele iminente unei fapte de violenta sunt acolo. Doar daca nu vrei sa le vezi, nu ai sa le vezi".Asta este problema adevarata: "Oamenii prefera sa se uite in alta parte in Romania.Ca vorbim de depresie, de schimbari ale comportamentului, oamenii se uita in alta parte", sustine psihiatrul.Acum, in cazul de fata, urmeaza sa se stabilesca daca a avut luciditate, discernamant, la momentul savarsirii faptei, daca este o persoana capabila sa inteleaga ce inseamna rigoarea unui proces si sa priceapa consecintele acestuia, adica daca este apta pentru proces.Diaconu sustine ca, din perspectativa legala, luciditatea este o chestiune relativ clara si categorica, dar dintr-o perspectiva psihologic - criminologica, nu."Pentru ca intervine universul psihopatologic al individului in care individul traieste intr-o realitate modificata. El testeaza realitatea, dar la nivelul fanteziilor lui si al lumii lui intime si al emotionalitatii lui, realitatea are alta paleta emotionala, care este profund alterata.Cu alte cuvinte, chiar daca vorbim de explicatii pentru o fapta, cauzele faptei sunt profund anormale, nu scuza individul, dar sunt profund anormale", a adaugat el.