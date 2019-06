Femeia ucisa la Galati a fost transata in cada. Suspect e iubitul de 75 de ani

Ziare.

Potrivit reprezentantilor Parchetului de pe langa Tribunalul Galati, barbatul de 75 de ani care este audiat s-ar fi cunoscut cu victima, o femeie de 63 de ani.Conform acelorasi anchetatori, crima ar fi fost comisa in cursul zilei de miercuri, in apartamentul barbatului. Acesta ar fi injunghiat-o pe femeie cu un cutit de mai multe ori, dupa care ar fi transat-o in cada. Saci cu parti din trupul femeii au fost gasiti in noaptea de miercuri spre joi pe marginea drumului de centura.Anchetatorii sustin ca barbatul i-ar fi taiat femeii mainile si picioarele.La audieri, anchetatorii vor sa afle mobilul crimei si restul detaliilor.Barbatul de 75 de ani este cercetat pentru omor si profanare de morminte sau cadavre.Din primele informatii oferite de anchetarori, cadavrul a fost descoperit putin inainte de miezul noptii de miercuri spre joi , pe marginea drumului de centura al Galatiului. Imediat, zona a fost impanzita de Politie, iar criminalistii au ridicat probe. Cadavrul a fost dus la Serviciul Judetean de Medicina Legala, pentru necropsie, urmand ca medicii legisti sa stabileasca momentul in care a survenit decesul.Primele informatii aratau ca femeia gasita pe marginea drumului de centura a avut o moarte violenta, mainile si picioarele fiindu-i sectionate de corp. Partile umane ar fi fost descoperite langa cadavru.Cazul a fost preluat de Parchetul de pe langa Tribunalul Galati.