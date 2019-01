Femeie gasita moarta in casa de iubitul ei, care nu isi aminteste daca a omorat-o

Ziare.

Potrivit anchetatorilor, miercuri, un apel la numarul de urgente 112 anunta ca o femeie a fost gasita decedata in locuinta. Ajunsi la fata locului, politistii au constatat ca trupul femeii prezenta urme de violenta.Barbatul de 44 de ani a fost dus la Parchetul de pe langa Tribunalul Timis, pentru a fi audiat. Acesta a recunoscut in fata procurorilor ca seara trecuta si-a petrecut-o cu iubita sa, cu 14 ani mai in varsta, si impreuna au baut alcool. Inainte de miezul noptii, barbatul ar fi plecat sa doarma.Cand s-a trezit a descoperit-o pe femeie zacand pe o canapea. Initial a crezut ca doarme, insa si-a dat seama ca aceasta nu mai misca si apoi a sunat la 112.Intrebat de procurori daca a agresat-o pe iubita lui, barbatul a recunoscut ca o mai batea, dar ca nu isi aminteste sa o fi batut noaptea trecuta.Barbatul va fi cercetat pentru lovituri cauzatoare de moarte. Politistii asteapta decizia medicilor legisti care vor stabili daca urmele de violenta de pe corpul femeii sunt sau nu proaspete si ce anume a dus la decesul acesteia.