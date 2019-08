Fiica lui Gheorghe Dinca: Nu facem parte din nicio banda de traficanti. Sunt niste calomnii si nu o sa ramana asa

Ziare.

"Niciunul dintre membrii familiei nu face parte din nicio banda de traficanti. Nici eu, nici restul familiei. (...) Exclus in totalitate. Sunt niste calomnii si nu o sa ramana asa", afirma Daniela Dinca, precizand ca nu a avut o relatie apropiata cu tatal sau, dar si ca familia sa este disponibila pentru organele de cercetare.Daniela Dinca, fiica lui Gheorghe Dinca, a declarat pentru Adevarul ca nu avea o relatie apropiata cu tatal sau, pe care l-a vazut ultima data la inmormantarea bunicii sale, anul trecut, de Paste."Nu am nicio legatura. Ne dezicem. Eram departe, nu aveam de unde sti ce se intampla. Din punctul nostru de vedere, ne exprimam compasiunea fata de cele doua familii. As vrea sa pot schimba situatia pentru ca e foarte greu. Ma gandesc ca de partea cealalta e mult mai greu", a declarat Daniela Dinca.Ea a negat informatiile conform carora ea si mama ei ar fi fost agresate de Gheorghe Dinca.Referitor la acuzatiile aduse de omul de afaceri aradean Nicolae Cilan, Daniela Dinca a declarat ca sunt "foarte grave si nefondate"."In urmatoarele zile vor fi plangeri penale din partea noastra, a familiei, a firmei. Au fost niste relatii de afaceri. Domnul Cilan trebuie sa restituie o suma destul de maricica societatii (n.red - Albiero Group) . Eu, ca persoana fizica, nu am avut si nu am nimic cu dansul. Suma e foarte mare. Se poate verifica", a spus Daniela Dinca.Ea a sustinut ca nici ea, nici restul familiei sale nu a oferit femei vreunui cetatean roman sau italian."Ce pot sa va spun este ca noi am fost si suntem disponibili pentru organele de cercetare. Niciodata nu ne-am sustras, din momentul faptei, daca este adevarat. Niciunul dintre membrii familiei nu face parte din nicio banda de traficanti. Nici eu, nici restul familiei. Nu am avut tangente sau sa ofer tinere sau femei vreunui cetatean roman sau italian. Exclus in totalitate. Sunt niste calomnii si nu o sa ramana asa", a declarat Daniela Dinca.Totodata, ea a precizat ca relatia sa cu Giorgio Albiero, a carui afacere din Romania o administreaza, dupa moartea acestuia, a fost cea de angajat-angajator."Nu sunt singura administratoare. Suntem trei administratori ai firmei. Avem o firma de agricultura. Natura relatiei cu Albiero... Nu a fost niciun fel de relatie. Sunt o doamna casatorita, nici divortata, nici cumparata. Sunt un simplu angajat care a dus mai departe in urma decesului domnului Albiero firma. Ma gandesc ca nu e nimic rau in asta", a spus Daniela Dinca, respingand totodata si sustinerile lui Nicolae Cilan potrivit carora a fost cercetata pentru delapidarea unei farmacii din Timisoara in care a lucrat.Joi, fiica lui Gheorghe Dinca a declarat, dupa ce un om de afaceri din Arad a acuzat-o ca ar fi implicata in trafic de persoane si ca le-ar fi promis fete unor oameni de afaceri italieni dispusi sa depuna marturie, ca nu este adevarat si ca vineri urma sa vina cu precizari Omul de afaceri aradean Nicolae Cilan, fost angajat si partener de afaceri al lui Giorgio Albiero, italianul cu care fiica lui Gheorghe Dinca a avut o relatie de concubinaj si afaceri, sustinea ca o stie bine pe femeie, care le-a spus partenerilor sai de afaceri italieni ca, daca vor, le poate face rost de fete, conform Adevarul.Nicolae Cilan spunea ca partenerii lui din Italia Vittorio Golo si Francesco Velar sunt dispusi sa depuna marturie in fata autoritatilor si sa arate ca Daniela a spus ca, daca au nevoie, poate sa le faca rost de fete.Cilan mai afirma ca Daniela, fiica lui Gheorghe Dinca, a fost cercetata pentru furt dupa ce a delapidat farmacia veterinara din Timisoara in care lucra, apoi a plecat in Italia, unde a avut grija de o batrana, l-a cucerit pe fratele acesteia, Giorgio Albiero, un prosper om de afaceri italian cu care a venit in Romania, si-a rezolvat problema dosarului penal pentru furt, iar dupa moartea italianului care a cumparat in Romania un domeniu de vanatoare si peste 2.500 de hectare de teren, femeia a preluat afacerea din Romania a italianului.Omul de afaceri Nicolae Cilan a declarat la Antena 3 ca a vorbit cu Daniela Dinca vineri, 26 iulie.Daniela Dinca a refuzat orice comentariu, declarand la Antena 3, unde a fost intrebata in legatura cu acuzatiile la adresa ei si cu cele la adresa tatalui sau ca nu este adevarat si ca vineri ar urma sa vina cu precizari.