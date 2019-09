Fosta logodnica a olandezului: Nu e nicio surpriza pentru mine, a fost condamnat si in trecut pentru infractiuni sexuale

Ziare.

Femeia a preferat sa isi pastreze anonimatul, insa a stat de vorba cu presa olandeza. Ea a precizat ca lui Visscher i se mai spunea si Joop V."E un soc, dar avea un trecut. Sincer nu este nicio surpriza pentru mine", a declarat femeia pentru Omroep Brabant Fosta logodnica a barbatului a mai povestit ca acesta chiar fusese condamnat, in Olanda, la cativa ani de inchisoare. Totusi, ea nu a stiut nimic despre asta atunci cand a fost intr-o relatie cu el."Dupa patru-cinci luni de relatie, mi-a cerut sa ma casatoresc cu el. A trebuit sa-mi spuna totul despre trecutul sau. Eu insami am o fiica (nu este a lui), era tanara la acea vreme... Urma sa ne casatorim in 2011", a povestit femeia.Totusi, aceasta nu a precizat care sunt faptele pentru care barbatul a fost condamnat, insa ar fi vorba despre mai multe infractiuni sexuale. Ea a confirmat ca barbatul calatorea in mod regulat in Romania."Era foarte inteligent si fermecator. Avea un job bun la o companie de IT", a completat fosta logodnica a lui Johannes Visscher.Ea a mai precizat ca barbatul si-a sters toate conturile de pe retelele sociale luni, inainte sa se sinucida.Potrivit vecinilor, Johannes Visscher era casatorit, fiind tatal unei adolescente. Locuia in satul Beers din comuna Cuijk, din provincia Brabantul de Nord, unde isi cumparase o ferma.Nu prea intra in vorba cu vecinii sai, ci doar cu fermierul de la care a cumparat proprietatea."Locuia aici din luna mai. Era un barbat dragut. Mi-a cumparat casa si am pastrat legatura de atunci", a spus fostul proprietar al fermei, cu lacrimi in ochi, citat de publicatia locala amintita.Barbatul a mai spus ca nu se astepta la un asemenea gest din partea lui Johannes Visscher. Olandezul s-a sinucis, luni , anuntul fiind facut de Liviu Vasilescu, seful Politiei Romane, care a precizat ca informatia a fost primita de la autoritatile olandeze.Barbatul s-a sinucis dupa ce a fost pus sub acuzare de procurorii de la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita, pentru omor calificat, agresiune sexuala si lipsire de libertate in mod ilegal prin rapire, in cazul uciderii fetitei de 11 ani din judetul Dambovita.Fetita, care vineri nu s-a mai intors acasa de la scoala, a fost gasita duminica, moarta . Anchetatorii au anuntat ca a fost ucisa in aproximativ 30 de minute din momentul rapirii.Mihaela Adriana Fieraru a disparut pe drumul de la scoala catre casa, trupul sau, cu urme de violenta, fiind gasit in niste tufisuri in afara localitatii.A.D.