Gheorghe Dinca a fost audiat 9 ore in aceasta noapte la DIICOT. Si-a mentinut declaratiile privind cele doua crime

Gheorghe Dinca a iesit de la DIICOT dupa aproape noua ore de audieri.La iesire, avocatul sau a afirmat ca acesta si-a mentinut declaratiile conform carora le-a ucis pe Alexandra Macesanu si pe Luiza Melencu, o alta tanara de 18 ani disparuta in luna aprilie.Dinca a fost dus, joi, la Institutul de Medicina Legala, el sustinind ca a fost agresat in momentul retinerii.Vineri, el ar urma sa fie supus testului poligraf , in pofida faptului ca sunt voci care spun ca, avand in vedere faptul ca Gheorghe Dinca ar avea antecedente psihiatrice , testul ar fi irelevant.Tot vineri, ar urma sa fie prezentate rezultatele probelor si resturilor presupus umane preluate de la locuinta barbatului.