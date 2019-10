Gheorghe Dinca, transferat la Spitalul Penitenciar Jilava pentru expertiza psihiatrica

Ziare.

com

"In cursul acestei zile, inculpatul Dinca Gheorghe a fost transferat din Arestul Central in Spitalul Penitenciar Jilava, pentru efectuarea unor masuri procedurale dispuse in cazul anchetei penale", a anuntat, marti, Inspectoratul General al Politiei Romane.Surse judiciare au precizat, pentru News.ro, ca este vorba despre efectuarea expertizei psihiatrice, dar data la care aceasta va fi efectuata nu a fost inca stabilita.Gheorghe Dinca a declarat procurorilor ca le-a ucis pe Luiza Melencu, adolescenta de 18 ani disparuta in luna aprilie, si Alexandra Macesanu, fata de 15 ani disparuta in luna iulie. Barbatul sustine ca le-a rapit, le-a sechestrat si le-a ucis, trupurile fiind arse intr-un butoi metalic din curtea sa.Anchetatorii au gasit, in butoiul invocat, cenusa, fragmente de oase si dinti, iar analizele efectuate de Institutul de Medicina Legala Bucuresti au aratat ca, in proportie de 99,93%, acestea apartin Alexandrei Macesanu.De asemenea, anchetatorii au gasit, la indicatiile lui Dinca, la liziera unei paduri din Caracal, in saci, cenusa si resturi de oase, insa analizele legistilor nu au putut stabili daca acestea apartin Luizei Melencu.Dinca este acuzat de trafic de minori, viol si omor calificat.