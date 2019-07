Avocat: Gheorghe Dinca si-a recunoscut ambele crime

Ziare.

. Sunt doua fapte de omor. A oferit niste explicatii. Acum sunt din punctul dansului de vedere, au venit aici pentru a intretinere relatii sexuale, au fost discutii mai aprinse si in urma acelor discutii le-a lovit si in urma loviturilor s-a intamplat ce s-a intamplat.Din declaratiile dansului, au venit de buna voie", a declarat Bogdan Alexandru, avocatul lui Gheorghe Dinca, pentru Mediafax.Suspectul crimelor din Caracal, Gheorghe Dinca, a fost retinut, sambata dimineata, pentru 24 de ore, fiind acuzat initial de viol si trafic de minori. Barbatul a fost ridicat, vineri noapte, din locuinta in care ar fi fost omorata Alexandra, in care autoritatile au intrat abia dupa 19 ore de la semnalarea faptului ca aceasta se afla in pericol, in ciuda celor trei apeluri la 112 facute de fata.Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.De asemenea, politistii din Caracal stiau locatia in care se afla Gheorghe Dinca inca de noaptea, dar nu au organizat un flagrant, asa cum le permitea legea, ci au preferat sa astepte autorizatie de perchezitie pentru dimineata, ceea ce a dus la o intarziere de 3 ore.Luiza Mihaela Melencu, din comuna doljeana Diosti, a disparut la mijlocul lunii aprilie dupa ce a spus familiei ca va merge la Caracal pentru a scoate bani de la un bancomat.Ca urmare a interventiei defectuoase, chestorul Ioan Buda, seful Politiei Romane, a fost demis, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca a mai cerut demiterea prefectului si a sefului Inspectoratului Judetean de Politie Olt.Mai mult, Dancila spune ca STS a raspuns "in cel mai iresponsabil mod" la toate intrebarile. "Ii solicit personal directorului serviciului lamuriri in acest caz, in cel mai scurt timp. Dar oricare ar fi raspunsul, este inadmisibil sa nu existe acuratete in localizare in secolul 21", a mai transmis seful Executivului. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va astepta marti, in sedina CSAT , o evaluare pe cazul de la Caracal.