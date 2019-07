In contextul crimelor din Caracal, Mihaela Miroiu vorbeste despre conditia femeii: Sa te nasti fata este excesiv de periculos in lumea noastra!

19 ore

Profesor universitar si membra in Consiliul de conducere al Institutului Cultural Roman, ea face apel la "toti barbatii umani", fiindca ei detin mare parte a puterii, pentru a schimba aceasta lume de oroare in una demna pentru femei.Mihaela Miroiu puncteaza faptul ca fetele si femeile sunt cel mai adesea victimele abuzurilor, violurilor, crimelor si discriminarilor, tocmai de aceea este nevoie de o schimbare a mentalitaii romanilor si a modului in care se iau deciziile la nivel inalt."Tragedia asta inimaginabila exprima mult, din cale afara de mult. As vrea ca barbatii sa dea atentie acestul lucru. Mai ales barbatii (si femeile) care cred ca traim intr-o lume in care femeile au toate drepturile si cu asta problema este rezolvata. Si ca orice militantism pentru exercitarea lor reala este desuet. Drepturile exista pe hartia constitutiei si legilor. Aceste lucruri li se pot intampla si baietilor, dar incomparabil mai rar. Nu misandria domina, ci misoginismul (mai clar: dispretul si ura fata de femei), uneori in forme abominabile.Sa te nasti fata este inca excesiv de periculos pe lumea noastra:- In cazuri extremea. Ele sunt prada bestiilor, ele sunt cele macelarite de ucigasi in serie.b. Ele sunt violate si torturatec. Ele sunt sechestrate si vandute ca sclave sexuale.d. Ele sunt ucise in bataie , in propria lor casa.e. Ele sunt umilite si schingiuite tocmai de cei pe care ii au ca soti sau parteneri, uneori si de tati sau frati.- In cazuri mai putin extreme, dar complet reprobabile:Ele sunt cele tratate ca bucati de carne vie care produc erectii. Prin urmare sunt:a. Acostate, hartuite (pana si la scoala), pipaite.b. Lor li se sufla in ureche cele mai porcoase si mai scarboase cuvinte atunci cand pur si simplu fac imprudenta sa se afle pe strada, in autobuz, tren , intr-o simpla cafenea sau chiar la scoala.c. Pentru ele libertatea de miscare aproape nu exista altfel decat ca pericol endemic. Daca isi permit libertatea de miscare sunt invinuite ca o practica.d. Lor le este pusa la indoiala, ironizata, trecuta in derizoriu si tratata defaimator orice plangere despre aceste comportamente injositoare la care sunt supuse.Ma voi opri aici acum, fara sa continui si cu cealalta lista legata de accesul lor la o viata demna si realizare deplina a competentelor profesionale, precum si a intereselor lor politice.Va spun asta si fiindca am fost si eu victima a:a. Hartuirii sexuale si a tentativelor de viol.b. Trecerii in derizoriu a cartilor, articolelor si opiniilor mele, la fel ca in cazul multor altor femei (dispretul originar se refera la intelectul femeilor, de fapt: nu au destula minte, facem ce vrem cu ele).P.S.: Pe acesta cale doresc sa spun si femeilor misogine ca fata de ele chiar nu mai am nici ingaduinta nici rabdare.Mi-ar fi insa tare greu sa vad ca doar femeile socotesc ca ceea ce am spus aici este demn de atentie. Ar fi o dovada in plus ca nu prea avem la ce spera."Reamintim ca Alexandra, in varsta de 15 ani, a fost data disparuta miercuri, iar, joi, fata a sunat la ora 11.00 de trei ori la Serviciul de Urgenta 112, anuntand ca este sechestrata. Cu toate datele furnizate, Serviciul de Telecomunicatii Speciale nu a reusit o locatie exacta, ci o arie de cautare, politistii avand nevoie de 19 ore pentru a intra in imobilul principalului suspect.O alta eroare ar fi legata de faptul ca politistii din Caracal stiau locatia in care se afla Gheorghe Dinca inca de noaptea, dar nu au organizat un flagrant , asa cum le permitea legea, ci au preferat sa astepte autorizatie de perchezitie pentru dimineata, ceea ce a dus la o intarziere de 3 ore.Ca urmare a interventiei defectuoase, chestorul Ioan Buda, seful Politiei Romane, a fost demis, iar premierul Viorica Dancila a anuntat ca a mai cerut demiterea prefectului si a sefului Inspectoratului Judetean de Politie Olt.Mai mult, Dancila spune ca STS a raspuns "in cel mai iresponsabil mod" la toate intrebarile. "Ii solicit personal directorului serviciului lamuriri in acest caz, in cel mai scurt timp. Dar oricare ar fi raspunsul, este inadmisibil sa nu existe acuratete in localizare in secolul 21", a mai transmis seful Executivului. Presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca va astepta marti, in sedina CSAT , o evaluare pe cazul de la Caracal.In replica, Serviciul de Telecomunicatii Speciale, care gestioneaza sistemul 112, a transmis vineri seara, ca a procedat corect in acest caz si ca "a avut si are o preocupare constanta pentru modernizarea infrastructurii acestuia, cat si pentru imbunatatirea localizarii apelurilor provenite din retelele mobile." Suspectul in cazul crimei Alexandrei a fost dus, vineri noaptea, la audieri la DIICOT Craiova , care mai are in lucru si dosarul in care se cerceteaza si disparitia Luizei Mihaela Melencu. Fata a fost vazuta tot in Caracal ultima data, la jumatatea lunii aprilie, asteptand "la ocazie".