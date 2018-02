In Romania, are loc un viol la fiecare 4 ore. Un proiect de lege prevede pedepse pana la inchisoare pe viata pentru violatori

Ziare.

com

"Raportul sexual (...) cu o persoana, savarsit prin constrangere, punere in imposibilitate de a se apara ori de a-si exprima vointa sau profitand de aceasta stare, se pedepseste, cu inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea unor drepturi", potrivit proiectului de lege pentru modificarea articolelor 218 si 218 din Codul Penal, depus de deputatul PSD Tudor Ciuhodaru, la Senat.Pedeapsa este detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi atunci cand: victima se afla in ingrijorea, ocrotirea, educarea, paza sau tratamentul faptuitorului; victima este ruda in line directa, frate sau sora, victima nu a implinit varsta de 16 ani, fapta a fost comisa in scopul producerii de materiale pornografice, fapta avut ca urmare vatamarea corporala, fapta a fost savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna, potrivi sursei citate.Daca fapta a avut ca urmare moartea victimei, pedeapsa este detentiune pe viata si interzicerea unor drepturi, se arata in proiectul de lege.Prin aceste proiect legislativ pedeapsa pentru viol devine similara celei pentru crima, sustine Tudor Ciuhodaru, in expunerea de motive."Acest proiect de lege prevede inasprirea pedepselor pentru viol avand ca obiectiv scaderea numarului acestor infractiuni si protectia victimelor. Prin aceste proiect legislativ pedeapsa pentru viol devine similara celei pentru crima", se arata in expunerea de motive.Deputatul PSD afirma ca,"Conform statisticilor Politiei Romane,. Desi statisticile oficiale indica o crestere a numarului de infractiuni de viol, noul Cod Penal, intrat in vigoare la 1 februarie 2014, prevede pedepse mai blande pentru autori decat precedentul Cod.Actuala lege valideaza ideea conform careia violul e o infractiune minora si nu descurajeaza producerea unor astfel de fapte abominabile si nici nu asigura protectie victimei", spune social-democratul.In aceste conditii, nu este o surpriza ca numarul dosarelor legate de abuzurile sexuale "a explodat", adauga deputatul PSD, amintind ca, iar in 2014 doar in Iasi numarul de dosare legate de abuzurile sexuale a depasit de cinci ori media nationala.Proiectul de lege a fost inregistrat la Senat, prima camera sesizata, in data de 22 februarie.Amintim ca asistentul medical de la Spitalul Judetean de Urgenta Braila acuzat ca a sedat si violat zeci de paciente a fost condamnat definitiv de Curtea de Apel la opt ani de inchisoare