In Romania, viata bate legea?!

Radu F. Alexandru este un dramaturg, prozator si politician roman, fost senator.

Ziare.

com

Singurele indicii pe care a putut sa le dea operatoarei telefonice, extrem de sumare, s-au redus la cele pe care le putea vedea pe fereastra camerei. Nu putea sa iasa din camera pentru ca in curte erau cativa caini lupi extremi de agresivi. Convorbirea a incetat brusc la revenirea barbatului in camera.Sunt singurele elemente care pot fi retinute cu titlu de certitudine! Nu exista absolut niciun element care sa conduca gandul cu necesitate la ideea unei crime. Declaratia suspectului Gheorghe Dinca, care, dupa ce initial a respins toate acuzatiile care i s-au adus, marturiseste dintr-o data nu numai ca a ucis-o pe Alexandra, dar el e si cel care a ucis-o si pe Luiza Mihaela Melencu, disparuta la mijlocul lunii aprilie, nu are nicio relevanta.Gh. Dinca a fost de 8 ori internat in clinici de psihiatrie si nu trebuie sa ai un doctorat in Dostoievski ca sa ai o idee despre greutatea auto-incriminarii unui psihopat, chiar cand e vorba de crima. Asta, fireste, nu elimina ipoteza crimei (lor) faptuite. Dar, cata vreme nu s-a gasit un cadavru, o geana de speranta exista suficient motivata.Se poate ca Alexandra sa fie captiva in conditii pe care e greu sa ni le imaginam si viata ei sa atarne de un fir de paianjen. Ideea de a fi eliberata de catre cei care au rapit-o tine de domeniul absurdului. Singura ei sansa tine de cei care au calitatea sa decida asupra felului in care Gh. Dinca este condus spre marturisirea adevarului. A locului unde este Alexandra. Vie sau moarta.Inca din momentul in care politistii si procurorii s-au pus in miscare, demersurile lor au fost in permanenta sub autoritatea legilor. Nu au spart usa casei unde erau indicii ca se afla Alexandra, ratand in felul asta flagrantul; nu au intervenit decat dupa numarul de ore regulamentare cu mandatul de perchezitie in mana etc. - totul ca la carte.Nu era vorba de gasirea unei butelii care a disparut din gospodaria unui necajit, era vorba nici mai mult si nici mai putin de salvarea vietii unui om. O tanara de 15 ani!Acum, la 8 zile de la disparitia Alexandrei, seful DIICOT, Felix Oliver Banila, declara ca nu se poate face o perchezitie temeinica in locuinta suspectului pentru ca acesta, fiind in Penitenciarul Jilava, pentru expertize psihiatrice, nu poate fi de fata si ar putea reclama ulterior ca i s-au incalcat dreptul la aparare si dreptul la inviolabilitatea propriului domiciliu.8 zile in care nu se stie daca, in eventualitatea ca mai traieste, Alexandra mai poate sorbi macar o gura de apa.Dar legea trebuie respectata, ne spune seful DIICOT. Si are multa dreptate. Intr-un stat de drept legea este suverana si apara toate drepturile universale ale cetatenilor. In primul rand, dreptul la viata. Sfant!Sigur, se ivesc situatii in care viata dovedeste peremptoriu ca Legea e prost croita, asa cum se intampla acum. Ce faci intr-o asemenea situatie?Exista o tara in lume in care religia este stalpul de rezistenta al statului si legile ei milenare nu pot fi incalcate de niciun credincios. Si, totusi, in acea tara, intr-un moment de cumpanaNu cred ca este un efort prea mare de imaginatie sa ne inchipuim pentru o clipa ca autoritatile sunt in posesia unei informatii dincolo de orice indoiala ca in casa unui alt Dinca este o bomba cu ceas care va distruge jumatate din Bucuresti si va face sute de mii de victime. Dinca nu este acasa. Se va interveni imediat si cu toate fortele sau se va astepta venirea lui acasa, ca sa nu i se incalce drepturile?Dar hai sa nu mergem pe varianta catastrofala, bomba cu ceas din casa lui Dinca ameninta viata doar a locuitorilor din doua cartiere; doar cateva zeci de mii de morti acolo. S-ar interveni in forta sau...? Cati oameni ar fi trebuit sa fi fost rapiti si sechestrati alaturi de Alexandra pentru ca, in sfarsit, dreptul lor la viata sa fie aparat si respectat?!Gh. Dinca este singurul, pana la proba contrarie, care stie astazi unde este Alexandra. S-au folosit absolut toate mijloacele pentru a afla de la el raspunsul la intrebarea: "Unde este Alexandra?", in virtutea autoritatii cu care ati fost imputerniciti.Sa va fereasca Dumnezeu sa ajungeti sa va duceti zilele sub blestemul unui tari intregi daca, prin neputinta voastra, se va dovedi ca sunteti vinovati de moartea Alexandrei Macesanu.