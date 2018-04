Inca o fata de 18 ani a fost ucisa de iubit. A injunghiat-o de 30 de ori

Ziare.

Tanara a fost ucisa cu peste 30 de lovituri de cutit in urma unei crize de gelozie.Anchetatorii au declansat, miercuri seara, cercetarile in cazul crimei si au reusit sa identifice in cursul noptii tanara gasita injunghiata, dar si pe presupusul criminal."Cadavrul fetei a fost identificat, fiind vorba despre o tanara de 18 ani. De asemenea, a fost identificat si retinut si agresorul, fiind vorba despre un tanar de 16 ani", a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Botosani, Maria Carp.Anchetatorii au descoperit ca tanara gasita moarta intr-o zona de agrement situata in apropiere de municipiul Botosani participase la o sedinta foto impreuna cu prietenul ei si, la un moment dat, intre cei doi a izbucnit un scandal pe fondul geloziei. Tanarul a scos un cutit pe care il avea asupra sa si a injunghiat-o pe prietena sa, fata fiind ucisa cu peste 30 de lovituri de cutit.Dosarul este instrumentat de Parchetul de pe langa Tribunalul Botoasni, procurorii urmand sa ceara joi arestarea preventiva a tanarului criminal.Amintima ca, in urma cu o saptamana, cadavrul unei tinere de 19 ani din Ramnicu Valcea a fost descoperit intr-o padure de langa oras . In acel caz, suspectul principal este tot iubitul tinerei, care a si fost retinut de politisti, fiind cercetat pentru omor calificat.