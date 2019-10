Inca trei persoane au fost arestate si una retinuta in cazul crimei din Piata Constitutiei

Conflictul

Ziare.

com

"In continuarea cercetarilor desfasurate in dosarul penal privind omorul comis la data de 29 septembrie a.c. in Piata Constitutiei, ieri au fost puse in aplicare patru mandate de perchezitie domiciliara, in urma carora au fost conduse la sediul Politiei Capitalei trei persoane", atransmis, joi, Poitia Capitalei.Sursa citata a precizat ca fata de acestea Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti a dispus masura retinerii pentru o perioada de 24 de ore, sub aspectul savarsirii infractiunilor de omor, incaierare si tulburarea ordinii si linistii publice."Astazi, cei trei barbati au fost arestati preventiv, iar un alt barbat implicat in cauza a fost retinut pentru o perioada de 24 de ore", a mai transmis Politia Capitalei.Cercetarile sunt continuate de Parchetul de pe langa Tribunalul Bucuresti si Serviciul Omoruri.Anterior, Politia Capitalei a anuntat retinerea a opt suspecti in acelasi dosar In 29 septembrie, in jurul orei 22.30, politistii au fost sesizati prin apel 112, in legatura cu un conflict intre mai multe persoane, pe raza sectorului 5, in Piata Constitutiei, iar la fata locului s-au deplasat de urgenta echipaje de politie de pe raza sectorului 5, precum si ale Brigazii Rutiere.In urma conflictului un barbat a fost ranit, iar ulterior a murit din cauza ranilor suferite. Un alt barbat implicat in conflict a fost ranit, suferind un traumatism la nivelul capului si primind ingrijiri medicale la fata locului, ulterior fiind dus la audieri.In perimetrul cercetat de politisti a fost gasit un tub cartus, cel mai posibil cu gaz, un incarcator gol si obiecte contondente.Politistii au anuntat ca persoanele implicate, pe fondul unui conflict mai vechi, s-ar fi intalnit in acest spatiu, iar la un moment dat discutiile au degenerat. In cauza au fost audiate mai multe persoane.In urma acestui incident, Politia Capitalei a anuntat suplimentarea dispozitivului de ordine publica in zona Piata Constitutiei, urmand sa existe echipe mixte de patrulare, in functie de situatia operativa din teren.