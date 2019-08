Intre frica, minciuna si adevar in Republica de la Caracal

Ziare.

com

Ce stie DIICOT de disparitia Luizei si a Alexandrei si de asasinarea lor prezumtiva, admisa de catre Gheorge Dinca? Dar de presupusii lui complici? "Nimic", afirma pe drept Ioana Ene Dogioiu, de la ziare.com, analizand aiuritoarele declaratii ale sefilor acestei structuri decapitate de regimul Dragnea-Dancila si plasate sub o conducere care numai competenta nu se arata a fi.Luni de zile, DIICOT ar fi trebuit sa ancheteze disparitia Luizei, avand la dosar fotografia automobilului taximetristului ilegal Dinca. Si cu toate astea, faptasul n-a avut probleme sa-si rapeasca noua victima, de 15 ani. Prins intr-un tarziu de o politie lipsita de elementar bun simt, care nu cunoaste nici legile, nici sensul cuvantului "flagrant", dar sufla si-n iaurt daca e vorba sa combata o crima si sa salveze o viata, Dinca a recunoscut asasinarea fetelor.Avem oare dreptul sa aflam cum de-a fost posibil ca faptasul sa reuseasca s-o faca lata, ucigand desi se afla sub lupa procurorilor DIICOT? Dar a omorat-o el, cu adevarat, pe Alexandra, de vreme ce trupul ei nu s-a gasit? Si daca n-a asasinat-o, unde e? Dar corpul Luizei? Si cat de concludente sunt analizele ADN de la fata locului? Nu e improbabil si, de bunaseama, o proba de incompetenta crasa a autoritatilor, daca anchetatorilor le ia interminabil de mult ca sa confirme ori sa excluda varianta incinerarii, dupa dezmembrare, a uneia din victime? Apoi cine-i Alexandru Cumpanasu?Ce legaturi intretine seful unui ONG si unchiul Alexandrei, cea, dixit Dinca, prezumtiv "incinerata", cu reprezentantii regimului pesedist, de pe urma caruia a profitat din plin, ca beneficiar de fonduri publice de la Ministerul de Interne si de la Ministerul Culturii? In fine, care e conexiunea dintre junioara Dinca, amantul ei italian si, in genere, familia Dinca, cu disparitia si eventuala moarte a Alexandrei? Exista o astfel de conexiune? Cat de relevanta este pentru tragedia fetei rapite?Cat de relevante sunt senzationalistele relatari grefate pe tragedia Alexandrei, cu care varii publicatii genereaza abundenta de clicuri si storc o rentabila publicitate? De pilda cele care abordeaza traficul de minore in Italia, ori prostitutia intretinand, la 90 de kilometri de Caracal, in insula Belina, cea trecuta de Dragnea in limitele judetului Teleorman, orgiile mai-marilor cleptocraticului regim PSDist?Intrebari peste intrebari, la care intarzie fatal raspunsurile concludente. Fatale s-au dovedit si contradictiile dintre declaratiile date dupa tragedie de dregatori de la STS, politie, procuratura si guvern. Fatale, din mai multe motive. Mai intai pentru ca intensifica neincrederea in institutii si exponentii lor. Iar apoi, pentru ca, in atmosfera de incertitudine si mefienta creata de aceste inadecvari, smintiri, contradictii si minciuni pro domo, articulate intre altele intru salvarea scaunelor de care s-au lipit parca pe veci partile dorsale ale unor politruci, pulseaza si prolifereaza teoriile conspiratiei. Precum si invariabila manipulare care are loc prin ele.Nu e, deci, de colo, ca, de o saptamana, romanii s-au trezit plasati sub un toxic si ucigas tir de baraj de speculatii si de stiri contradictorii, false, trunchiate ori manipulate. Expusi celor mai diverse tentative de prostire, fie prin purtatori de cuvant inepti si ignoranti, ori timorati ei insisi, demisi apoi in ritm alert, ori plecand, infricosati de atmosfera, de bunavoie, fie prin televiziuni, ziare, site-uri si retele de socializare, prea putini isi pot face o imagine clara a celor petrecute la Bold, in Caracal.Informarea directa, de la surse, evaluarea lor si a contextului informatiilor existente, in lumina experientei, precum si gandirea logica sunt unicele instrumente si metode necesare decelarii adevarului imersat intr-un ocean de minciuni. Sid e manipulari. Dar cum sa fie posibila aceasta informare, daca pana si ascultarea edificatoarei convorbiri a ingrozitei Alexandra cu niste sinistri badarani, incompetenti, in uniforma, de la 112, e calificata drept "imorala", decretata ca "ilegala" si expusa oprobriului ca mostra de "ecouterism" sau (filologic absurda) de "voaiorism"?Da, exista si perversiunea celor care profita de pe urma tragediei de la Caracal, instrumentalizand-o in diverse scopuri. Dar nu primeaza oare interesul public, cand natiunea se confrunta cu statul ei esuat? Nu trebuie sensibilizati parintii si tutorii unor tineri care se expun celor mai teribile pericole cand fac un autostop? Si nu rezulta clar din analiza convorbirii ca inspaimantata Alexandra a fost in mod cert rapita si ca, asa cum estima un specialist occidental, ii era frica, la telefon, ca nu e crezuta,?Aceasta frica, semnificativa ca spaima reprezentantilor autoritatii, nu se poate constata din stenograme. Reiese doar din ascultarea convorbirilor. Nu mai putin semnificativ e ca minciunile, partial involuntare, rostite de teama, precum si manipularile politice intentionate, menite de pilda sa-l discrediteze pe presedintele Iohannis, slujesc mistificarii si escamotarii celor mai crunte adevaruri scoase la iveala de tragedia de la Caracal. De a carei raspundere PSD nu se poate deroba.In chestiune, inainte de orice, e esecul institutional al statului roman, girat de acest partid. Slujitorii lui sunt atat de intimidati si conditionati de cleptocratie, dupa trei ani de dezincriminante modificari ale legilor justitiei si codurilor penale, incat magistratii si politistii Republicii de la Caracal se tem mai mult sa deranjeze un criminal, decat sa asiste pasiv la savarsirea unor crime.Jucatorii ar face bine sa nu piarda mingea din vedere, in timpul jocului. Noi suntem jucatorii. Iar mingea in discutie e esecul moral al unei societati partial violente, premoderne, din care un segment isi abandoneaza copiii si manifesta nepasare fata de violurile din familii, ori fata de traficul cu minori, in special daca victimele sunt progeniturile altora. Iar poarta pe care o gaureste e a societatii, in care saracia extinsa, frica atotprezenta si educatia precara, fragilizandu-i pe martori, precum si pedepsele vadit prea laxe, incurajeaza crima si ingreuneaza elucidarea ei, blocand impulsul de a coopera al faptasilor. Nici inadecvarea galeriei nu trebuie iertata. Noi pierdem cand presa, vulnerabila, inghite vorace si retransmite insistent, fara urme de probe, mancurtizari antidemocratice: de pilda gogorita propagandistica, antiamericana, a Realitatii TV si a site-ului rusesc Sputnik, potrivit carora adolescentele rapite ar fi fost victimele unui trafic in beneficiul militarilor americani de la Deveselu.