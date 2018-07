Judecatori: De ce au fost eliberati cei doi frati suspectati de o dubla crima in Bucuresti

Acuzatiile procurorilor

Indiciile procurorilor

Judecatorii atrag atentia asupra alibiului

Ziare.

com

Magistratul considera ca intregul rationament al procurorilor este de tipul "".Tribunalul Bucuresti a dat publicitatii luni motivele pentru care judecatorul Vlad Andriescu a respins, pe 17 iulie, cererea Parchetului Capitalei de arestare preventiva a fratilor Florin si Marian Bonciu, cercetati penal pentru omor si omor calificat.Procurorii sustin ca, in noaptea de 15 spre 16 iulie 2018, in incinta unei fabrici situate pe bd. Timisoara, la nivelul 1 al unei hale dezafectate, Florin si Marian Bonciu ar fi exercitat acte de violenta asupra victimelor M.M. si C.M., agenti de paza in incinta fabricii, care au provocat caderea acestora la nivelul inferior si lovirea de plan dur, leziunile suferite (traumatism toracic cu multiple fracturi costale, ruptura de splina, traumatism abdominal, ruptura de parenchim renal, respectiv multiple fracturi costale, hemoperitoneu, fractura de bazin) conducand la decesul victimelor.Anchetatorii ii suspecteaza pe fratii Bonciu ca au ucis un alt paznic de la fabrica de ciment, trupul acestuia fiind descoperit in stare de putrefactie in septembrie 2017."Mai intai, judecatorul de drepturi si libertati noteaza ca, inca de la momentul descoperirii cadavrului primei victime (septembrie 2017 - n.r.), organele de urmarire penala au depus eforturi sustinute si consistente in vederea descoperirii faptasului. Astfel, organele de urmarire penala au realizat ample activitati de cercetare penala, administrand variate mijloace de proba. (...) In fine, astfel cum se precizeaza chiar in referatul Parchetului, (...) imaginile inregistrate putand servi pentru a stabili miscarile persoanelor din raza lor de actiune, dar fara sa acopere (...) unde au fost descoperite cele trei cadavre. In aceste conditii, (...) nu exista probe directe, obiective, care sa sprijine o identificare obiectiva si mai precisa a faptasului sau faptasilor.Facand din nou trimitere la cuprinsul referatului inaintat de catre Parchet, judecatorul de drepturi si libertati constata ca, de fapt, intregul rationament al organelor de urmarire penala este un rationament de tipul. Apreciem un astfel de rationament ca fiind nesatisfacator mai ales atunci cand se pune in discutie luarea celei mai aspre masuri preventive fata de o persoana", se arata in motivarea Tribunalului.Judecatorul citeaza din referatul Parchetului, in care se arata ca fratii Bonciu au fost prezenti in incinta fabricii, atat la momentul comiterii crimei din 2017, cat si la momentul celei de-a doua crime, insa cercetarile procurorilor s-au axat pe investigarea a diverse piste, fiind posibil ca omorul primului paznic sa fi fost comis din razbunare, din gelozie sau de catre o persoana care sa fi fost surprinsa la furat."Or, aceste cercetari par sa nu fi revelat rezultate concludente care sa poata permite o suspiciune rezonabila cu privire la o persoana concreta. Judecatorul de drepturi si libertati noteaza ca, daca materialul probator strans din septembrie anul trecut si pana la inceputul lunii iulie a anului, acesta ar fi permis ca o anumita persoana concreta sa poata fi suspectata de primul omor, atunci cu siguranta ca organele de urmarire ar fi formulat deja o acuzatie formala impotriva acesteia si fie ar fi luat ei insisi o masura preventiva cu privire la acea persoana, fie ar fi formulat o cerere in acest sens judecatorului competent. Dupa descoperirea celorlalte doua victime, banuielile Parchetului par sa fi capatat o noua directie. (...)In baza acestei noi piste investigative si - consideram necesar sa subliniem din nou acest lucru - fara ca sa existe de fapt niciun mijloc de proba concret, obiectiv, in sensul posibilei vinovatii a celor doi inculpati, Parchetul a concluzionat ca ei se fac vinovati de cele trei fapte. (...) Judecatorul considera ca descoperirea celorlalte doua cadavre si a mijloacele de proba administrate dupa acest moment nu numai ca nu a contribuit la micsorarea cercului de persoane banuite de prima fapta, ci, dimpotriva, cercul acestor persoane s-a largit prin includerea si a altora", se mai spune in motivare.Magistratul considera ca se impune ca toate pistele investigative, atat cele mai vechi, cat si cele mai noi, sa fie cercetate in continuare de procurori, iar axarea banuielilor exclusiv cu privire la cei doi frati putand fi contraproductiva in cauza si "risca sa puna in pericol deslusirea adevarului si rezolvarea cauzei sub toate aspectele"."Din acest punct de vedere, apreciem ca Parchetul a concluzionat in mod netemeinic ca doar inculpatii propusi spre arestare preventiva(...) Daca cei doi inculpati sunt suspectati ca ar putea minti unul pentru celalalt, credem ca acest lucru este valabil pentru orice alta persoana din colectivul respectiv", mai spune judecatorul."Privind cauza in ansamblul ei, prin raportare la probele administrate pana acum si la concluziile pe care le putem formula pe baza acestora, cu referire la necesitatea asigurarii unei bune desfasurari a procesului penal in continuare si cu trimitere la natura si categoriile masurilor preventive prevazute de lege, la efectul acestora asupra drepturilor la circulatie a persoanelor vizate, toate celelalte conditii legale fiind indeplinite, judecatorul de drepturi si libertati apreciaza ca nefondata propunerea de arestare preventiva a celor doi inculpati, concluzionand totodata ca fata de acestia se impune a se lua masura preventiva a controlului judiciar, pe o perioada de 60 de zile, cu instituirea unor obligatii aferente, astfel incat cei in cauza sa nu se sustraga cercetarilor ulterioare, care vor putea aduce eventual elemente suplimentare in sensul vinovatiei lor", se arata in decizia tribunalului.