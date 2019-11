Mai multe fragmente osoase si doua cranii de om au fost gasite pe un camp din Olt

Ziare.

Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Olt, in 19 noiembrie, in jurul orei 18:30, pe un teren agricol de langa satul Margheni, comuna Brincoveni, judetul Olt, in zona cunoscuta sub denumirea "Odaia lui Soreata", au fost gasite mai multe fragmente osoase si un craniu."Ca urmare a aspectelor sesizate, o echipa operativa constituita din procurorul criminalist din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt si comisari de politie din cadrul Serviciului Investigatii Criminale Olt s-au deplasat la locul indicat, iar in urma cercetarii locului faptei au fost gasite mai multe oase si fragmente osoase, precum si doua cranii. In urma examinarii macroscopice, medicul legist din cadrul Serviciului de Medicina Legala Olt a apreciat ca acestea sunt de natura umana", se arata in comunicat.Sursa citata mentioneaza ca, in cadrul anchetei, au fost audiate persoanele care au gasit fragmentele osoase si a fost dispusa efectuarea unei expertize antropologice de catre Institutul National de Medicina Legala Bucuresti.De asemenea, pe rolul Parchetului de pe langa Tribunalul Olt a fost deschis un dosar penal pentru savarsirea infractiunii de omor calificat, comisa asupra a doua sau mai multe persoane.In cauza se efectueaza acte de urmarire penala cu sprijinul Directiei de Investigatii Criminale din cadrul IGPR Bucuresti si Institutului de Criminalista.