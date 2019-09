Mama Luizei Melencu a facut plangere penala la Parchetul General

Ziare.

"Am simtit ca vorbim cu un om, nu cu un procuror general, un om care a putut sa faca distinctia intre teroare si omenie", a declarat Monica Melencu, la iesirea din sediul Parchetului General.Bunicul Luizei a explicat ca au depus o plangere la Parchetul General, insa avocatul familiei, Tonel Pop, a refuzat sa spuna impotriva cui a fost depusa aceasta plangere."Nu pot sa va spun exact. Sunt niste plangeri, care sunt facute la domnia sa. Situatia a degenerat. Noi am venit si am spus ca la acest moment, daca se va continua cu astfel de teroare, pur si simplu Parchetul General, institutiile statului se destabilizeaza. (...)Procurorul general nu poate sa intre in dosarul cauzei, dar cand institutia statului este in pericol prin unele chestiuni administrative sau de conduita care nu este normala, legala sau care instiga populatia sau care revolta populatia, atunci managerii acestei institutii din statul roman, CSM, ministrul Justitiei, inclusiv procurorul general, trebuie sa ia masuri. Vom vedea masurile", a declarat avocatul familiei Melencu.Tonel Popa a precizat ca tot luni se vor intalni si cu ministrul Justitiei, Ana Birchall.Monica Melencu a mers luni la Institutul National de Criminalistica pentru a i se preleva probe biologice in vederea unei noi expertize ADN. La iesirea din sediul IGPR, Monica Melencu s-a plans ca a fost fortata si umilita de un comisar de politie sa dea probe pentru expertiza."Am fost umiliti, am fost fortata pur si simplu. M-am razgandit, nu am vrut sa dau acest test. Nu imi plac regulile care s-au pus aici. Nu s-a lasat sa ne explice despre ce este vorba. Comisarul a luat foc si, pur si simplu, m-a amenintat", a spus Monica Melencu, la iesirea din sediul IGPR.Avocatul acesteia, Tonel Pop, a adaugat ca, in momentul in care seful laboratorului a inceput sa ii explice mamei Luizei despre cum va decurge procedura de recoltare, a intervenit un comisar de politie, care l-a amenintat pe seful laboratorului sa inceteze."Dansa a venit sa respecte hotararea judecatoreasca. Seful laboratorului de criminalistica a inceput sa ii explice doamnei, cu o hartie, cu niste scheme, ce inseamna ADN, ce vor sa ii faca. In momentul in care seful laboratorului a inceput sa dea amanunte, atunci comisarul Ciobanu a spus ca dansul dirijeaza ancheta si nu l-a mai lasat pe seful laboratorului, i-a interzis sa mai dea o explicatie.Proba a fost prelevata. (...) Nu l-a lasat pe seful laboratorului sa explice, l-a amenintat. Domnul comisar Ciobanu, seful Sectiei 4, a intervenit intr-un mod brutal, agresiv verbal si l-a amenintat", a sustinut avocatul.DIICOT a solicitat saptamana trecuta ajutorul Biroului Federal de Investigatii (FBI) pentru efectuarea unei expertize genetice prin care sa se stabileasca profilul genetic (ADN) in cazul Luizei Melencu, dar si pentru a stabili profilul psihologic/comportamental al lui Gheorghe Dinca, suspectul crimelor de la Caracal.Gheorghe Dinca a afirmat, la audieri, ca a ucis-o pe Luiza Melencu. Pe 18 septembrie, DIICOT anunta ca oasele descoperite in zona de liziera de pe terenul Statiunii de cercetare si dezvoltare agricola Caracal provin de la scheletul unei persoane de sex feminin cu varsta cuprinsa intre 15 si 19 ani, alta decat Alexandra Macesanu.