Mama Luizei Melencu: Nu voi da noi probe biologice nici cu mandat. Vor sa le "planteze" in oasele gasite

"Mi s-au mai luat o data probe, in urma cu o luna si jumatate. Eu stiu ca aceste probe biologice se pun undeva si se pastreaza. Ce au facut cu probele date de mine pana acum? De ce vor noi probe, incearca sa inchida cazul?", a declarat Monica Melencu.Femeia a spus ca, luni seara, au venit polististii la poarta ei pentru a o convinge sa dea noi probe biologice, insa a refuzat inclusiv sa semneze procesul verbal incheiat de acestia. Astfel, s-a ajuns la emiterea unui mandat pentru a i se preleva probele."Au venit luni seara doi domni si o doamna de la Politie, mai sa ma ia pe sus sa dau aceste probe biologice. Au stat mai bine de o ora la poarta, timp in care au incercat sa ma ia pe sus, sa dau aceste probe biologice. Le-am spus clar ca refuz.Au incercat sa puna martori care sa semneze ca au vazut masina Politiei la poarta si ca eu nu vreau sa dau aceste probe. Le-am spus respectivilor 'domnilor, stiti cumva ce urmeaza sa faceti, ce urmeaza sa semnati'?Oamenii respectivi sunt si vecini cu noi si nu au vrut sa se puna martori. Pana la urma, au incheiat un proces verbal in care au mentionat si chiar i-am rugat sa scrie ca nu vreau sa dau aceste probe si nu am semnat nici acel proces verbal. Politistii au plecat la 19:30 si au revenit la poarta la 20:30 cu o instiintare sa ma prezint azi la postul de politie din Caracal, la ora 11:00. Bineinteles ca nu m-am prezentat si au emis mandat de la tribunal.Refuz sa dau din nou aceste probe, chiar daca s-a emis acest mandat. Astept sa ma ia, sa vada toata tara. Nu le dau nici probe si nici semnatura, ca nu vreau sa se ajunga sa inchida cazul fara sa scoata adevarul la lumina", a declarat Monica Melencu.Femeia a afirmat ca peste doua saptamani se implinesc sase luni de la disparitia Luizei, iar anchetatorii nu au suficiente probe care sa arate ca este moarta."Nici nu au cautat-o. Am facut noi demersuri ca familie sa o cautam si peste granite, dar autoritatile nu au facut niciun demers. Sustin ca sunt doua fete moarte. Dupa parerea mea, fetele acestea nu sunt moarte. Nici nu sunt acte in acest sens.S-au rezumat doar la anchetarea lui Gheorghe Dinca. Restul membrilor familiei au fost adusi o singura data, la cererea noastra si atat. Eu va spun ca degeaba se taie coada la un sarpe, ca ea se regenereaza daca ii lasa capul", sustine Monica Melencu.Mama Luizei banuieste ca noile probe biologice ar putea fi implantate in elementele gasite pentru a se putea declara si decesul Luizei."Daca pentru Alexandra au dat ceva in spatiul public ca au mai gasit probe, pentru Luiza nu au dat nimic si acum au venit ca sa ceara noi probe biologice sa implanteze in oasele de la liziera probe ADN si sa inchida si cazul ei. Noi nu suntem asa prosti cum ne cred ei", a mai spus mama Luizei Melencu.Femeia a afirmat ca probele ADN date pana acum au constat in prelevarea de saliva.Tonel Pop, avocatul familiei Luizei, spune ca anchetatorii vor noi probe de ADN de la mama fetei, deoarece ar incerca sa "acopere ilegalitati" pe care le-ar fi comis specialistii INML sau procurorii DIICOT, mai ales pentru ca cea dintai institutie este cercetata de Parchetul General."Acest fapt prin care, din nou, se cere recoltarea ADN-ului de la mama Luizei nu este normal, ci este o chestiune care, din punctul nostru de vedere, prezuma ca acopera niste ilegalitati la nivelul INML sau DIICOT, deoarece, in acest moment, INML este intr-o cercetare penala privind plangerea adresata de domnul Cumpanasu, ulterior si de noi privind modul in care au fost recoltate probele, modul in care s-a facut verificarea ADN-ului", a explicat avocatul Tonel Pop.Potrivit avocatului familiei Luizei, prin aceasta procedura s-ar incerca acoperirea unor infractiuni precum abuz in serviciu, neglijenta in serviciu sau poate favorizarea infractorului."Cred ca vor sa scoata la lumina in sensul de a-i induce in eroare pe cei care ii cerceteaza penal si sa incerce sa inlocuiasca probele", a mai spus Tonel Pop.Avocatul a subliniat ca probele ADN prelevate in urma cu mai multe saptamani de la familia Luizei ar trebui sa fie suficiente, de aceea, considera ca nu e nevoie de o noua procedura."El (ADN-ul, n.red.) ramane in grafice, in softul calculatorului, in memoria bancii de date a ADN-urilor decriptate. Nu ai cum sa spui ca s-a consumat ADN-ul. Nu ai cum sa il consumi, pentru ca nu e de mancat. Se pastreaza in probe etalon la rece, nu ai cum sa justifici", a mai spus avocatul.Procurorii au mers, luni, acasa la mama Luizei pentru prelevarea de ADN pentru noi expertize genetice, insa Monica Melencu a refuzat procedura, dupa ce s-a consultat cu avocatul. In aceste conditii, anchetatorii au obtinut de la Tribunalul Bucuresti autorizare, iar marti vor preleva probele.