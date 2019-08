Mama si bunicul Luizei au incercat sa intre cu forta in casa lui Gh. Dinca. I-au trimis o solicitare sefului DIICOT, Felix Banila

Au transmis o solicitare sefului DIICOT

Mama si bunicul Luizei au incercat sa rupa cordonul de jandarmi care asigura paza proprietatii.Cea mai vehementa a fost mama adolescentei, care s-a aruncat catre lantul de jandarmi, plangand si strigand. Intr-un final, femeia a lesinat si s-a prabusit la pamant.Incidentul are loc in contextul in care anchetatorii si criminalistii, insotiti de Gheorghe Dinca, se afla de sambata dimineata la locuinta lui barbatului, iar in cazul Alexandra Macesanu a fost confirmat decesul, barbatul recunoscand si ca a ucis-o pe Luiza Melencu, disparuta din aprilie.Printre cei aflati in fata imobilului este si bunica Luizei Melencu, cea care afirma anterior ca oamenii simpli nu au nicio sansa in astfel de cazuri.Mama si bunicul Luizei au transmis o solicitare procurorului sef DIICOT Felix Banila in care cer sa fie informati, sa se faca o reconstituire privind incinerarea si sa fie chemat un medic legist.In cererea depusa la DIICOT, mama si bunicul Luizei solicita:- procurorii sa precizeze cat mai repede posibil daca in cauza au fost prelucrate si comparate cu probele recoltate de la locul faptei si ADN-ul Luizei Melencu, deoarece public s-a precizat doar despre ADN-ul Alexandrei Macesanu- sa fie chemati pentru a recunoasste obiecte ale Luizei, care au fost gasite la perchezitii, considerand "impardonabil si de rea-credinta faptul ca este imposibi sa se fi gasit un rucsac, o sapca si alte obiecte ce puteau apartine fiicei/ nepoatei noastre si nu am fost chemati pentru identificarea acestora"- "sa se treaca de indata la un experiment judiciar-reconstituire privind arderea unui cadavru (de animal, comparabil cu constitutia victimelor), in modalitatea indicata de inculpatul Gheorghe Dinca si cu adaosurile de materiale inflamabile precizate de acesta"- sa fie cooptati in echipa de la fata locului medici specializati in medicina legala".